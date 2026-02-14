İzmir'de istinat duvarı çöktü: 2 bina ve 6 araç hasar gördü - "Göktaşı düştü sandım"

İzmir'in Menemen ilçesinde yağış sonrası istinat duvarının çökmesi sonucu 2 bina ile park halindeki 6 araçta hasar meydana geldi.

Kentte dün etkili olan şiddetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağışın etkisiyle Menemen ilçesindeki 29 Ekim Mahallesi'nde bir istinat duvarının çökmesi sonucu 6 katlı 2 bina ile park halindeki 6 araçta hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri çalışma başlattı.

Olayın ardından giriş katında çökme yaşanan 2 bina ile çevredeki bir apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.

Toplam 3 binadaki 151 kişi Menemen Belediyesi sosyal tesislerine götürüldü.

Evi hasar gören bina sakinlerinden Gözde Aktaş, saat 04.00 sıralarında büyük bir sesle uyandıklarını, binanın giriş kısmının çökmesi nedeniyle komşularının penceresinden dışarıya çıkabildiklerini söyledi.

Büyük korku yaşadıklarını ifade eden Aktaş, 2022 yılında istinat duvarını yapan firmaya dava açtıklarını sözlerine ekledi.

İstinat duvarının çökmesi sonrası hem otomobili hem de evinde hasar oluşan Merve Demirdaş ise sabah 04.00-05.00 sularında patlama sesi gibi bir ses işittiğini, sonrasında komşularının "herkes dışarı çıksın" dediğini duyduğunu aktardı.

Dışarı çıkmak istediğini ancak apartmanın merdiveninin yıkıldığını gördüğünü anlatan Demirdaş, "Onu görünce tekrar aşağıya indim. Köpeğimle birlikte eksi katlardan komşularımızla birlikte yan apartmanın bahçesine geçtik. Oradan da başka bir dairenin içerisinden dışarıya çıktık." dedi.

Demirdaş, park halindeki otomobilinin duvarın altında kaldığını, evinde de hasar olduğunu sözlerine ekledi.

"Göktaşı düştü sandım"

Evinde hasar oluşan Aşkın Sürekli ise ilk olarak şimşek çakması gibi bir ses duyduklarını, daha sonra merdivenin kopup binaya çarptığını belirtti.

Daha büyük bir gürültüyle sarsıldıklarını aktaran Sürekli, şunları kaydetti:

"Ben göktaşı düştü sandım. Büyük bir patlama oldu gibi sanki ortalık savaş alanına döndü. Arka taraftan camı kırarak çıktık. Başka türlü çıkamıyoruz. Biz zeminde olduğumuz için herkes bizim daireden çıktı. Şükür kimseye bir şey olmadı. Yan komşularımızın dairelerinde büyük hasar var. Kolay bir şey değil. Çok kötü bir durumdu. Beş yıldır buranın süren davası var. Her yere müracaat ettik ama sonuçlanmadı."