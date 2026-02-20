Tedesco: Bu maçı kaybetmeyi kesinlikle hak ettik

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı konuk eden Fenerbahçe, rakibine 3-0 mağlup oldu.

19. dakikada sağdan kazanılan korner atışında topun başına Asensio geçti. Bu futbolcunun kale sahasına ortasında Mert Müldür kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

21. dakikada Nottingham Forest öne geçti. Orta sahada topu kapan Murillo, Anderson'la paslaşıp ceza yayı önüne geldi. Oosterwolde'den sıyrılan bu futbolcunun uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak Ederson'un solundan köşeye gitti: 0-1.

28. dakikada Nottingham Forest etkili geldi. Odoi'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Hutchinson, terk kanatan ceza sahasına giren Gibbs-White'a ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda Ederson iyi yer tutarak gole izin vermedi.

38. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta Anderson'un şutunda Williams'a çarpan top Igor Jesus'un önüne düştü. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

43. dakikada İngiliz ekibi farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan korner atışında Anderson ön direğe ortaladı. Igor Jesus, Gibbs-White'ın kafayla arka direğe gönderdiği meşin yuvarlağı yakın mesafeden ağlara gönderdi: 0-2.

Müsabakanın ilk yarısı Nottingham Forest'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

46. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Çağlar Söyüncü'nün savunma arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Cherif, sağdan ceza sahasına girip sert vurdu, kaleci Ortega topu kornere çeldi.

50. dakikada soldan ceza sahasına giren Hudson-Odoi, penaltı noktası üzerindeki Gibbs-White'a pasını çıkardı. Bu futbolcunun sert şutunda Ederson topu iki hamlede kontrol etti.

50. dakikada Nottingham Forest farkı 3'e çıkardı. Orta sahadan savunmanın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Igor Jesus ceza sahasına girer girmez, kendisiyle birlikte ceza alanına giren Gibbs-White'a pasını verdi. Bu futbolcunun kayarak vuruşunda meşin yuvarlak, Ederson'un bacaklarının arasından filelere gitti: 0-3.

69. dakikada Kante'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Semedo, penaltı noktası üzerindeki Asensio'ya ortaladı. Bu futbolcunun topukla yaptığı vuruşta kaleci Ortega topu kontrol etti.

70. dakikada sağdan kazanılan korner atışını Ndoye kullandı. Bu futbolcunun ortasında Ederson'un sektirdiği topu önünde bulan Hudson-Odoi sert vurdu, Ederson parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

84. dakikada Fenerbahçe savunmasının hatasında meşin yuvarlak Dominguez'in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından düzeltip yaptığı vuruşta top az farkla üstten dışarı çıktı.

90 artı 2. dakikada Williams'ın ceza sahası dışından sert şutunu, Ederson son anda direk dibinden kornere çeldi.

Nottingham Forest, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Müsabakanın rövanşı 26 Şubat Perşembe günü İngiltere'de oynanacak.

Fenerbahçe gecenin en farklı yenilgisini aldı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk ayağında 4 maç oynandı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 play-off turunda bugün 4 karşılaşma yapıldı.

Sarı-lacivertliler bu skorla, bu gece oynanan karşılaşmalarda en farklı yenilgiyi yaşayan takım oldu.

Fenerbahçe, bu maçın rövanşında 26 Şubat Perşembe günü deplasmanda Nottingham Forest'a konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Genk (Belçika): 1-3

PAOK (Yunanistan)- Celta Vigo (İspanya): 1-2

Brann (Norveç)-Bologna (İtalya): 0-1

Skriniar devam edemedi

Fenerbahçe'nin takım kaptanı Milan Skriniar, sakatlanarak oyundan çıktı.

Maçın 23. dakikasında kendisini yere bırakan Slovak savunmacı, 25. dakikada kenara geldi.

Skriniar, 26. dakikada yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.

Jayden Oosterwolde ve Fred cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin Hollandalı stoperi Jayden Oosterwolde ve Brezilyalı orta sahası Fred cezalı duruma düştü.

Müsabakanın 69. dakikasında sarı kart gören Oosterwolde ve 90+1. dakikasında kart gören Fred, rövanşta forma giyemeyecek.

Bu sezon evinde ilk kez 3 gol yedi

Fenerbahçe, bu sezon sahasında ilk kez kalesinde 3 gol gördü.

Bu sezon toplamda 5 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, söz konusu maçların 4'ünü Avrupa'da, 1'ini ise Türkiye Kupası'nda yaşadı.

Bu müsabakaların 3'ünü deplasmanda kaybeden Fenerbahçe, evinde ise İngiltere'den Aston Villa ve Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı mağlup olmuştu.

Resmi tüm müsabakalarda bu sezon evinde rakiplerine 2 golden fazla izin vermeyen sarı-lacivertliler, Nottingham Forest karşısında ise kalesinde 3 gol birden görerek mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde İngilizlere evinde gol atamadı

Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında 2 maçta gol bulamadı.

Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde Nice, Stuttgart ve Ferencvaros ağlarını sarsarken, Aston Villa ve Nottingham Forest'e karşı gol üretemedi.

Vitor Pereira: "Bugünkü galibiyet oyuncuların ve taraftarların galibiyetiydi"

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 yenen İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ın teknik direktörü Vitor Pereira, çok mutlu olduğunu söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, oyuncular ve taraftarların galibiyeti elde ettiğini belirtti.

Kısa bir süre önce göreve geldiğini hatırlatan ve taktiksel anlamda takıma bir katkı sağlamadığını dile getiren Pereira, "Çok mutluyum, oyuncularım ve taraftarlar için. Bugünkü galibiyet oyuncuların ve taraftarların galibiyetiydi. Hocanın değil çünkü hoca sadece 3 gün önce geldi. Takımdaki kaliteyle kazanıldı bu maç. Özellikle ilk yarıda oyuncularım yeteneklerini ve kalitelerini organizasyonla gösterdiler." diye konuştu.

Oyuncu kalitesine çok güvendiğini aktaran Pereira, şöyle devam etti:

"Bu güvenle alakalı bir şey. Oyuncularıma da söyledim. Futbol günün sonunda kazanıp kendimizle gurur duymakla alakalı. Kendinizle ilgili ifade ettikleriniz 'oraya gidip de ben buyum işte ve kendimi gösteriyorum' dediğinizde sonucu kontrol edemezsiniz tabi ama sahada yaptığımızı güvenimizi kontrol edebiliriz. En önemli şey de budur, işte bu farklılıktı. Maça başlayış şekilleri bu taktikle alakalı bir şey değil, bu mental bir durum. Onlardan mental olarak hazır olmalarını istemiştim. Bir mesaj göndermeliydik ve takım mental olarak bunu yapmaya hazır olmalıydı. Şu an ilk yarıyı oynadık, bir sonraki maç zor olacak. Ona da mental olarak hazır olmalıyız."

Harika bir ilk yarı oynadıklarını aktaran Pereira, "Bu sıkışık takvimde bir sonraki maçımız önümüzdeki haftalar önemli tabi ama oyunculara vermek istediğim mesaj şuydu. Herkesin hazır olması gerekiyor. Her zaman aynı oyuncularla oynayamazsınız, o zaman enerji kaybeder istediğimiz seviyede oynayamayız. Sarı katları da beklemeniz gerekiyor, ön görmeniz önemli. Kart sınırında oyuncular da vardı ve onları çıkardık." değerlendirmesinde bulundu.

Özgüvenli bir oyun oynadıklarının altını çizen Pereira, "Burada, bu stadyumda oynamak için cesur olmanız gerekir. İlk dakikadan itibaren bir mesaj göndermemiz gerekiyordu çünkü buradaki taraftarları çok iyi biliyorum. Takımıma dedim ki 'herkese bir mesaj gönderin. İlk dakikadan itibaren bu maçı kazanmak için yeterli tutkunuz olduğunu gösterin' dedim. Fenerbahçe'de sahada pekçok yetenekli ve iyi oyuncu vardı. Bir maçı analiz ederken takıma bakmalısınız. Bugün biz tutarlı bir oyun sergiledik, özellikle mental olarak." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe ve taraftarları kalbinde taşıdığını aktaran Pereira, Fenerbahçe'de geçirdiği günleri kendisi için özel olarak tanımladı.

Pereira, bir gazetecinin, "Bir gün yeniden Fenerbahçe'de görev almak ister misiniz?" sorusuna ise, "Şu an Premier Lig'deyim. Orası dünyanın en iyi ligi. Tabi bilemezsiniz. Ben buradayken kendimi bir aile ve Türk gibi hissediyordum. Çünkü aynı tutku ve ateş bende de vardı. Ben de çılgındım tıpkı Türkler gibi. Bu yüzden hala çok arkadaşım var ve bu insanları kalbimde taşıyorum." yanıtını vererek sözlerini tamamladı.

Domenico Tedesco: Bu maçı kaybetmeyi kesinlikle hak ettik

Her hafta elmas dizilişiyle oynayamayacaklarını ve bu sisteme karşı oynamanın kolay olduğunu aktaran Tedesco, "Cherif net bir santrfor. Sadece gelecek için değil, her zaman kendisinin genç bir oyuncu olduğundan bahsettim ama Cherif bu akşam sorunumuz değildi. Kendisi bu akşam çok şey denedi, derin koşular yaptı, pres yaptı ve yoğun oynadı. Bazı anlarda hızlı kararlar aldı ama normal bu bir süreç. İkinci yarı başında bir şans da yakaladı. Her hafta elmas düzeniyle oynayamazsınız. Ona karşı oynamak kolaydır. Bugün 4-4-2 oynadık ama olmadı yeterli yoğunluk olmadı. Her ikili mücadeleyi kaybettik. İkili mücadeleleri kaybederseniz sistemden konuşmanın bir anlamı kalmıyor." diye konuştu.

Milan Skriniar'ın sakatlığının ciddi göründüğünü dile getiren Tedesco, şöyle devam etti:

"İlk golü nasıl yediğimizi görürseniz, bunun hakkında çok şey anlatıyor. Topu kaybediyoruz, birebir mücadeleyi kaybediyoruz sonra bir tane daha. Şut çekiyorlar, çarpıyor ve gol oluyor. Bu maçı kaybetmeyi kesinlikle hak ettik. Bir takım iyi oynadı, bir takım ise kötü oynadı. Sol taraftan memnun değildim, bu yüzden 2 oyuncu değiştim. Mert, Trabzonspor'a karşı yoğun bir maç oynadık. Fiziksel olarak enerjisi bitmişti bu sebeple yeni oyuncular koymak istedim. Nene'de de aşırı yükleme olmuştu. Onu o sebeple başlatmadık. Bu durumla bir şekilde başa çıkmamız gerekiyor ama şu kişi diye suçlamamak lazım. Bazen normaldir, bataryanız biter, gücünüz azalır. Bu takımı da gördünüz tipik İngiliz takımı. Fiziksel yönden çok öndeydiler. Her ikili mücadelede bunu hissettik."

Fiziksel baskıyı beklediklerini, buna çözümler hazırladıklarını ama başarılı olamadıklarını anlatan Tedesco, "Çok erken uzun topa başladık. Bazen baskıyı hissedersiniz ama detaylara bakınca o kadar da baskı altında değildik. Yeterince cesur değildik. Açıkçası iyi bir maç çıkarmadık. Talisca 2. forvet oynadı. Marco'yu kanattan içeri çekmek istedik. Kağıt üzerinde sağ kanattı. Bugün skor kaydedemedi o zaman pozisyonunu sorgulamaya başladık. Marco sağdan merkezi 10'a kaydı. Talisca tipik 2. forvet oynadı. Sadece kutunun içindeki 4 kişiyle değil aynı zamanda Talisca'yla da gitmek istedik ama işe yaramadı. Pas oyunumuzu oraya getiremedik. Artık gücümüz kalmamıştı. Karşımızda da iyi oyuncular vardı. Kerem, Marco, Nene ligde de Musaba oynayabiliyor. Pek çok iyi oyuncumuz var. Oğuz için zordu. Antrenman yapıyor, her zaman şans bulacaktır ama kolay değil." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'deki maçta Skriniar ve Oosterwolde'nin olmayacağının hatırlatan ve bunun sorun teşkil edeceğini vurgulayan Tedesco, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her ikili mücadeleyi kaybettik. Top bizdeyken birebirde başarılı olamadık, top onlardayken başarılı oldular. Bu ilk defa değil birkaç kere daha oldu. Bu akşam büyük enerji, güç ve fiziksellik farkı oldu. Çok istedik ama oyunu gördünüz. Bugün hiç şansımız yoktu. 5-0'da olabilirdi dürüst olmamız gerekiyor. Bu konuda net olmamız lazım. Dürüst olmalı ve çözümler bulmalıyız."