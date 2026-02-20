"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ŞUBAT 2026 CUMA - YIL: 56

Samsunspor, deplasmandan avantajla döndü

20 Şubat 2026, Cuma
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımını 1-0 yendi.

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Shkendija ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

 

İlk yarı

5. dakikada Assoumou, çalımlarla ceza sahasına girer girmez Fetai'nin müdahalesi ile yerde kaldığı pozisyonda hakem Rohit Saggi penaltı noktasını gösterdi.

7. dakikada penaltıyı kullanan Ndiaye, kötü bir vuruşla topu üstten auta gönderdi.

17. dakikada Zejnullai'nin pasına hareketlenen Tamba, ceza sahasının içine girer girmez sert vurdu, kaleci Okan Kocuk topu iki hamlede bloke etti.

19. dakikada ceza sahasının içinde topla buluşan Assoumou'nun yerden şutunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı son anda kaleci Gaye uzaklaştırdı.

39. dakikada Makoumbou'nun pasında ceza sahası penaltı noktası üzerinde topla buluşan Holse, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta yolladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

51. dakikada Ibraimi, 3 kişiyi geçerek ceza sahasına girer girmez yerden vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.

54. dakikada Ntcham'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Assoumou'nun sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Gaye'nin ayaklarına çarparak oyun alanına geri döndü.

77. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Sağ çaprazdan Holse'nin ön direğe ortasında Mouandilmadji'nin ayak içi vuruşunda top, kaleci Gaye'nin yanından ağlara gitti: 1-0

88. dakikada Ntcham'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Mouandilmadji, penaltı noktasından meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

Karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazandı.

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink: Şu an sadece bir maç kazandık, hiçbir şey elde etmedik

İlk maçına çıktığını ve galibiyetten ötürü mutlu olduğunu vurgulayan Fink, "Açıkçası bir hoca olarak bugün Samsunspor ile ilk maçıma çıktım, bugünkü galibiyet benim için çok çok önemli. Hem takımım için hem kulüp için hem de şehir için bugünkü galibiyetten ötürü çok mutluyum. Tabii ki her şey bitmiş değil. Şu an sadece bir maç kazandık, hiçbir şey elde etmedik. Aynı oyun tarzımızı kendi evimizde de göstermeliyiz. Taraftarlarımız önünde aynı performansı göstermeye devam edeceğiz. " ifadesini kullandı.

Oyunun genelinde topun kendilerinde olduğunu aktaran Fink, "Çok etkili bir oyun sergiledik. Oyunun 3. bölgesinde de çok etkili olduk. Yani bugün takıma söylediğim her şeyi takım gerçekleştirdi. Sonuç olarak oynamış olduğumuz oyunda oyuncularım nasıl hissediyor ona göre değişiklikler yapacağız. Eğer forvette değişiklik gerekiyorsa onu yapacağız. Ndiaye bugün penaltı kaçırdı, bu tabii ki öz güvenle ilgiliydi. Mouandilmadji idmanlarda çok iyi ve onu Ndiaye'nin yerine oyuna koyduk. Hem ortada hem defansta çok iyi performans gösterdik. Takımın geri kalanında da iyi oyuncular olduğu için değişikliği geç yaptım ama bu oyundan oyuna değişebilir." diye konuştu.

Fink, kendi evlerinde bir maç daha yapacaklarını hatırlatarak, "Hiçbir şey bitmiş değil, öz güven için bu galibiyet çok önemli. Daha fazla yakalamış olduğumuz fırsatlar vardı ama Shkendija bizden önce kendi sahasında çok fazla maç kaybetmedi. Gol yemeden de maçı tamamlamak çok önemliydi. Ama play-off'ları geçmek için güzel bir fırsat yakaladık." diyerek sözlerini tamamladı.

Shkendija Teknik Direktörü Jeton Bekjiri: Bu tür kaliteli takımlara karşı bulduğunuz fırsatları değerlendiremezseniz maçı kaybedersiniz

Bekjiri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılarında çok kaliteli bir takım olduğunu dile getirdi.

Takımını eleştiren Bekjiri, "Shkendija bugün istediği performansı gösteremedi. Daha iyi maç çıkarabilirdik. Rakibin performansını da küçüksemek istemiyorum. Ellerine gelen bir fırsatı değerlendirdiler. Biz ise elimize geçen 3 şansı değerlendiremedik. Bu tür kaliteli takımlara karşı bulduğunuz fırsatları değerlendiremezseniz maçı kaybedersiniz. " ifadesini kullandı.

Bekjiri, Samsun'daki rövanşta iyi bir maç çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

