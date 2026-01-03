AFAD 28 ile çığ uyarısında bulundu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 28 ilde, yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 20 santimetreyi aşan kar örtüsü bulunan bazı bölgelerde çığ riskinin kritik seviyeye ulaştığı vurgulandı. Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda, Karadeniz Bölgesi'nde Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt, İç Anadolu Bölgesi'nde Sivas, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzincan, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Ardahan, Kars, Ağrı, Van ve Hakkari ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Siirt ve Şırnak'ta yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Açıklamada, vatandaşlara SMS yoluyla gerekli uyarıların yapıldığı belirtilerek, resmi duyuruların takip edilmesi ve olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulunuldu. AA

