Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara istikameti Sapanca kesiminde, 54 PA 554 plakalı otobüs, 06 FSF 724 plakalı kamyon ile 34 ND 0336 plakalı ve 54 AOY 078 plakalı otomobillerin karıştığı kaza meydana geldi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, B.G'nin (28) öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan 3'ü ağır 27 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından otoyolun Ankara istikameti ​​​​​​​ulaşıma açıldı. AA

Okunma Sayısı: 270

