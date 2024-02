Antalya'daki şiddetli yağışta 1 kişi vefat etti - Vali Şahin: 1500 civarında ihbar aldık

Antalya'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki su birikintisinde kalan otomobilde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kent merkezinde akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ve araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Kırsal kesimlerdeki bazı mahallerde ev ve iş yerlerini su bastı.

Kent merkezindeki bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksama yaşandı.

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle 5 merkez ilçemizde Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa'da eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Şiddetli yağış nedeniyle 1 kişi öldü

Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'nde itfaiye ekiplerinin su ve çamur tahliye çalışmaları sırasında 07 BBU 98 plakalı otomobilde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yapılan incelemede ölen kişinin Halil Yıldız (47) olduğu belirlendi. Yıldız'ın cenazesi araçtan çıkarıldıktan sonra Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Bölgede çalışmalar devam ediyor.

Antalyaspor kafilesini taşıyan uçak şiddetli yağış nedeniyle Antalya Havalimanı yerine Gazipaşa Havalimanı'na indi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Samsunspor maçı dönüşü kafilemizi taşıyan uçak Antalya'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Alanya Gazipaşa Havalimanı'na inmek zorunda kalmıştır. Kafilemiz, Gazipaşa'dan kara yolu ile Antalya'ya dönecektir." bilgisi verildi.

Öte yandan Antalya Havalimanı'nda olağanüstü bir durumun olmadığı, hava trafiğinin devam ettiği bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre ise ev, iş yerleri ve araçlarda yağış nedeniyle mahsur kalan çok sayıda kişi tahliye edildi. Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

Kepez'e 280 kilogram yağış düştü

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 24 saatte merkez ilçelerden Kepez'e 280, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yerleşkesine 185, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesine 129, Döşemealtı'na 69,5, Serik'e 77 kilogram yağış düştü.

Antalya Valisi Şahin: 1500 civarında 112 ihbarı aldık

Kepez ilçesinde yağışın etkilediği alanlarda incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'da gece saatlerinde başlayan yağışın ve yer yer dolunun merkez ilçelerde etkili olduğunu, özellikle Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde su baskınları ve taşkınlar meydana geldiğini söyledi.

Yağışın devam ettiğine dikkati çeken Şahin, "Şu anda bazı eski dere yataklarında tıkanıklıklar oldu. Yollarımızda, kara yollarında, kavşaklarımızda alt geçitlerde ciddi su birikintilerinin getirdiği aksamalar oldu. Trafik aksamaları yaşıyoruz. 1500 civarında 112 ihbarı aldık. Bunlar büyük oranda ev ve iş yeri su baskınları şeklindeydi." diye konuştu.

Muratpaşa İlçe Nüfus Müdürlüğünde su baskını nedeniyle hizmet verilemediğini aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Okullarımız bugün tatil. Antalyalılara geçmiş olsun diyoruz. Bu gece zor bir geceydi. Hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz. AFAD ekiplerimiz, belediyelerimizin iş makineleri sahada, arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bir taraftan da defterdarlık ekiplerimiz hasar tespit çalışmaları yapıyorlar. En kısa sürede hayatın normale dönmesi için gerekli çalışmaları tamamlayacağız."

Şahin yağıştan olumsuz etkilenen Kepez Devlet Hastanesi'ni de ziyaret ederek İl Sağlık Müdürü Evren Ekingen ve hastane yetkililerin bilgi aldı.

Hastanede giderlerde geri basma kaynaklı sorunlar yaşandığını anlatan Şahin, "Laboratuvarda ve tomografide görüntüleme cihazlarında problem var. Onun dışında bir problem yok. Alternatifleri devreye alınmış. Poliklinikler, acil ve yoğun bakım hepsi aktif olarak çalışıyor. Bahsi geçen laboratuvarın eksiğini çözmek için diğer hastanelerden destek alıyoruz. Aynı zamanda acilin laboratuvarı var onu kullanarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Eksikleri de tamamlayacağız hızlı bir şekilde normal hale döneceğiz." ifadelerini kullandı.

"900'ün üzerinde araçtaki vatandaşı tahliye ettik"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise İtfaiye Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, Antalya'nın uzun süredir görülmemiş bir şiddetli yağışla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Dün akşam saatlerinde başlayan yağışın gece boyunca şiddetini artırdığını dile getiren Böcek, "Metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış düştü. Mevsim normallerinin üzerinde. Başta itfaiyemiz, ASAT, diğer ilgili birimlerde çalışan toplam 1459 personelimizle, 290 aracımızla müdahale ediyoruz. 900'ün üzerinde araçlarda mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye ettik. Şimdi de evlerde ve binalarda tahliye işlemi yapılmakta." diye konuştu.

Antalya Valiliği, AFAD, ilçe belediyeleri ve tüm kurum kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalıştıklarını belirten Böcek, "Önemli olan can kaybının olmaması, buna şükrediyoruz. İnşallah can kaybı olmadan bu sel afetinin üstesinden geliriz." dedi.

Yağış süresince tüm ekiplerin sahada olduğunu ifade eden Böcek, acil ve önemli işi olmayanların evden çıkmamalarını istedi.

Mahsur kalanlar tahliye ediliyor

Tonguç Alt Geçidi ve Opera Kavşağı'ndaki su baskını nedeniyle 30 civarında araç yolda kaldı, bazı araçlar iş makinesi ve çekici yardımıyla yol kenarlarına alındı. Suda sürüklenen çok sayıda araçta hasar oluştu.

Aracı suda kalan servis sürücüsü İbrahim Baykuşlar, otele işçi taşıdığını ve yağış nedeniyle suda mahsur kaldığını söyledi.

İtfaiyeyi arayarak yardım istediklerini belirten Baykuşlar, "İşçiler araçtan inemiyor. 4 saattir suda kaldık. Burası sürekli böyle oluyor, en azından bir önlem almaları lazım. Araç trafiğine kapatmaları lazım. Birçok araç yolda kaldı." dedi.

Güneş Mahallesi'nde bazı sitelerin zemin katındaki dairelerde su baskınları yaşandı. Evlerinde mahsur kalanlar ekipler tarafından botlarla tahliye edildi.

İş yerini su basan Nasuh Çağıl, itfaiyeyi çağırdıklarını ancak gelen olmadığını ifade ederek, "İki dükkanım var hepsini su bastı, insanlar işe gidemedi araçlarında mahsur kaldı." diye konuştu.

Evini su basan Barış Samuray, evinin içinde yaklaşık bir metre yüksekliğinde su olduğunu ve bütün eşyalarının zarar gördüğünü söyledi.

Ayşenur Kaçakçı da saat 03.00'ten itibaren etkili olan yağışta zemin kattaki evinin su altında kaldığını belirtti. Zemin katlara giremediklerini ifade eden Kaçakçı, tüm eşyalarının su içinde yüzdüğünü ve ekiplerden yardım beklediklerini kaydetti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde de çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Bazı binaların birinci katına kadar su dolması nedeniyle binadakiler mahsur kaldı.

Ertuğrul Eymir, gece hiç uyumadıklarını, binanın kapıcı dairesinde kalanlar ile zemin katta oturanların zor tahliye edildiğini anlattı.

Kendisinin de mahsur kaldığını, binanın bahçesindeki araçların suya gömüldüğünü dile getiren Eymir, "Çok zor durumda kaldık. Su çok yükseldi evime girmek üzere." dedi.

Mahalledeki zemin katlarda yaşayanlar, AFAD ekiplerince tahliye edildi. Esnaf, iş yerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Belediye ekipleri, binaların girişlerinde su tahliye çalışmasını sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 20 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'da yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen selle mücadele için bölgede an itibarıyla 248 personel, 63 araç, 24 motopomp ve 13 dalgıç görevlendirildiğini belirtti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile AFAD Başkan Yardımcısı ve Afetlere Müdahale Genel Müdürünün Antalya'ya intikal ettiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"989 vatandaşımız tahliye edildi. İlk etapta Antalya Valiliğimize 20 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi. Antalya'mıza ve selden olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, 3 ilimizde, Antalya, Burdur ve Isparta turuncu uyarı verdi. Vatandaşlarımızdan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın uyarılarını an be an takip etmelerini önemle rica ediyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun."