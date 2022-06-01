Büyükçekmece'de bir araç duraktaki yolculara çarptı: 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

İstanbul - Büyükçekmece'de bir aracın durakta bekleyenlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, çoğunluğu öğrenci 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda İstanbul istikametinde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 09 HK 225 plakalı otomobil, Kumburgaz mevkisinde Yenimahalle otobüs durağında bekleyen kişilere çarptı. Daha sonra savrulan otomobil, devrilerek yaklaşık 50 metre ileride yol kenarında durabildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, 1 kişinin öldüğü, çoğunluğu öğrenci 15 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazada ölen kişinin cesedi morga götürüldü. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde kontrollü sağlanan trafik akışı, ekiplerin olay yerindeki çalışmasının ardından normale döndü. Bu arada, kaza anı bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı. AA

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