Hani Suriye’nin hâkimiydik?

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Suriye’de yaşanan gelişmelerin Türkiye’ye etkisi ile ilgili konuştu.

Türkoğlu, “Hani biz Suriye’nin hâkimi olmuştuk, hani Ortadoğu’da kazanan Türkiye’ydi; hani anlı şanlı, etkili yetkililerimiz Emevi Camisi’nde namaz kılmış, Golan Tepeleri’ne karşı kahve yudumlanmıştı; ne oldu şimdi? İsrail, Şam’ın göbeğinde önce Şara’nın sarayını, sonra genelkurmayı vurdu. Taşeronluğunu yaptığınız ABD İsrail’le birlikte YPG hükûmeti kurmanın peşinde. Siz ise çıkmış “Birliklerimizde olumsuz bir durum yok.” diyorsunuz. Bu mudur büyük stratejiniz? Bu millet artık sizin çelişkilerinizin bedelini ödemekten yoruldu; yazıktır, ayıptır, günahtır!” dedi. Ankara - Adnan Solmaz

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