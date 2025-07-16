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16 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Aşırı yağışlar nedeniyle New Jersey'de OHAL ilan edildi

16 Temmuz 2025, Çarşamba 13:00
ABD'nin New Jersey eyaletinde, şiddetli yağışlar sonucu oluşan seller nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. New York kentinde bulunan Manhattan bölgesinde ise şiddetli yağışlar su baskınlarına neden oldu.

NBC News'ün haberine göre, New Jersey Valisi Phil Murphy, eyaletin Plainfield bölgesinde bir aracın sel sularına kapılması nedeniyle 2 kişinin öldüğünü bildirdi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyuran Murphy, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Murphy, "Lütfen evinizde kalın ve gereksiz seyahatlerden kaçının." ifadesini kullandı.

Öte yandan New York Şehri Acil Durum Yönetiminin sosyal medya platformu X hesabından, "Bodrum katında yaşıyorsanız, tetikte olun. Ani sel, gece boyunca da dahil olmak üzere, çok az uyarıyla meydana gelebilir. Telefon, el feneri ve acil durum çantanızı yanınızda bulundurun. Daha yüksek bir yere taşınmaya hazır olun." uyarısı paylaşıldı.

FlightAware sitesine göre, aşırı yağmur nedeniyle New Jersey’deki Uluslararası Newark Liberty Havalimanı'nda 159 uçuş iptal edildi.

Soysal medyada paylaşılan videolarda, aşırı yağmurların Manhattandaki metro istasyonlarında da sellere neden olduğu, suların tren vagonlarının içine kadar girmesi nedeniyle yolcuların ıslanmamak için koltukların üstüne çıktığı görüldü.

New Jersey eyaletinde, temmuz başlarında etkili olan aşırı yağış ve fırtınada araçlarının üzerine ağaç devrilmesi sonucu 3 kişi ölmüştü.

Öte yandan ABD'nin güney eyaleti Texas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağış sonucu Kerr bölgesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmıştı.

Sel felaketinde şimdiye kadar 129 kişinin öldüğü, yaklaşık 150 kişinin kaybolduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği belirtilmişti.

Texas eyaletinde meydana gelen selde 129 kişi ölmüştü

ABD'nin güneyindeki Texas eyaletinde, 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağışlar sonucu Kerr bölgesindeki Guadalupe Nehri taşmış ve sel felaketine yol açmıştı.

Texas Valisi Gregg Abbott, X hesabından yaptığı paylaşımda, yıkıcı sellerle mücadele için tüm kaynakları seferber ettiklerini belirtmiş, yerel yetkililer ise afet bölgesinde 50 bine yakın kişinin bulunduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, sel felaketi nedeniyle Kerr ilçesini afet bölgesi ilan etmişti.

Texaslı yetkililer, Trump'ın bütçesinde kesintiye gittiği hava durumu servisini şikayet etmişti

Texaslı yetkililer, hava tahmini ile ilgili yanlış ve eksik bilgilendirmede bulunan ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) hakkında şikayette bulunmuştu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Texaslı bir yetkili, felaketle ilgili yeterli önlemin alınamamasını NWS'nin doğru tahminlerde bulunamamasına bağlamıştı.


 

Yetkili, NWS'nin söz konusu bölgede 10 ila 20 santim yağış tahmin edildiğini duyurduğunu, bu rakamların diğer meteoroloji uzmanlarının beklentileriyle uyuşmadığını söylemişti.

ABD Başkanı Trump, hükümet harcamalarının azaltılması ve tasarruf çalışmaları kapsamında NWS'nin bütçesinde de kesinti yapmıştı.

AA

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