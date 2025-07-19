Demokrat Parti İzmir Milletvekili Altıntaş: Ekonomik terör var

DP İzmir Milletvekili ve parti sözcüsü Haydar Altıntaş, ekonomideki kötü gidişatın bir tür teröre dönüştüğünü belirtti.

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Meclis’te basın toplantısı düzenledi. “Türkiye’deki terörün adı sadece PKK terörü değildir” diyen Altıntaş, herhangi bir ek yasaya, uygulamaya, tedbire gerek kalmaksızın, devletin mevcut imkanları ve yasaları kullandığında insanların ciddi sıkıntı çektiği meselelerin önemli bir bölümünün ortadan kaldırılabileceğini dile getirdi.

Millet yoksulluğa mahkum edildi

Ekonomi yönetimini eleştiren Altıntaş, şunları kaydetti: “Enflasyon 2,5 yıldan beri durdurulamıyor. Belki bu haliyle uygulamaya devam ettiği müddetçe 1-2 yıl daha Türk milletinin etini, kemiğini ve ekonomik imkanlarının tamamını yok ederek bir terör olmaya devam edecek. Ekonomik terörü, rasyonel politikalarla, akılcı bir metotla ortadan kaldırarak Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni bu derdin içinden çekip çıkarmak çok zor değildir. Bu, sadece bir karar ve irade işidir.” Türk milletinin, emeklisi, çalışanı ve hatta çiftçisiyle yoksulluğa mahkum edildiğini ileri süren Altıntaş, bu durumun sosyal destek ağlarını güçlendirerek ortadan kaldırılabileceğini söyledi.

Ankara - Mehmet Kara

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