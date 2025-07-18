"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Fatih Altaylı için 5 yıl hapis istendi

18 Temmuz 2025, Cuma 17:00
YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı hakkında “cumhurbaşkanını tehdit” suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede, 22 Haziran’dan beri Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu olan Altaylı hakkında beş yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi.

İstanbul - Anka

***

YOUTUBE YAYININDAKİ SÖZLERİ GEREKÇE GÖSTERİLEREK TUTUKLANMIŞTI

Gazeteci Fatih Altaylı, 21 Haziran'da akşam saatlerinde gözaltına alınıp 22 Haziran'da tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturmada Altaylı'ya bir YouTube yayınındaki sözleri gerekçe gösterilip, cumhurbaşkanını tehdit suçlaması yöneltildi.

Geceyi Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde geçiren Altaylı, bugün işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Burada savcıya ifade veren Altaylı, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

FATİH ALTAYLI İFADESİNDE NELER SÖYLEDİ?

Fatih Altaylı savcılık ifadesinde, "Yapmış olduğumuz yayında cumhurbaşkanına karşı herhangi bir tehdit veya hakaret maksadım yoktur." dedi.

Bir araştırma şirketinin yaptığı anketi anımsatarak, "Yapmış olduğumuz bu yayında da, bu konuyla ilgili Türk halkının Tanzimat'tan bu yana oy kullanarak devlet yönetiminde etkin olmayı sevdiğini, benimsediğini ve herhangi bir kişiye kendi isteği ve denetimi dışında devlette üst düzey görev yapma iznini peşinen vermekten hoşlanmadığını beyan ettim." dedi.

Altaylı şöyle devam etti:

"Türk halkının kendini yönetenlere karşı her zaman eleştirel bir tutum takınabildiğini, padişahlar döneminde dahi padişahların eleştirildiğini, tarihe meraklı entelektüel kimliğim ile ifade ettim.

Söylemiş olduğum şeylerin aynıları ya da benzerleri daha önceki tarihlerde, Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu gibi yakın tarihimiz üzerine uzman olan biliminsanları tarafından da defalarca söylenmiştir."

"VİDEONUN ANLAM BÜTÜNLÜĞÜ BOZULDU"

Sosyal medyada paylaşılan videoların kurgulanarak, bağlamından koparıldığını ifade eden Altaylı, "Olayın bu şekilde anlam bütünlüğü değiştirilerek saptırıldığını, sadece tarihe bilgi vermeye yönelik beyanlarımın bilinçli bir şekilde cumhurbaşkanını tehdit ediyormuşum gibi yansıtıldığını görmekteyim. Bu algı bozulmasından ve sözlerimin çarpıtılmasından şahsım sorumlu değildir." dedi.

SAVCILIĞA İKİ VİDEO SUNDU

Savcılığa USB bellek içinde iki görüntü sunduğunu ifade eden Altaylı, şöyle devam etti:

"Suça konu edilen videolar izlendiğinde, yaklaşık 3 dakika olan orijinal video benim açıklama yaptığım ve tarihsel bilgi verdiğim videodur. Diğer yaklaşık 30 saniyelik kısa olan video ise bu videoların kesilerek anlam bütünlüğü oluşturulacak şekilde sanki cumhurbaşkanını tehdit ediyormuşum algısı yaratmak için kurgulanmış ve kamuoyuna sunulmuş videodur.

Orijinal olan video izlendiğinde herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanını kastederek halk nazarında tehditvari bir konuşma yapmadığım, konuşmanın tamamen tarihsel olduğu açıkça görülecektir.

"ELEŞTİRİ HAKKIMI KULLANDIM"

45 yıllık meslek hayatım boyunca sayısız televizyon programına katıldım ve köşe yazıları yazdım. Bunların herhangi birisinde bırakın cumhurbaşkanını, herhangi bir vatandaşı dahi tehdit etmişliğim yoktur.

Bu suçlamalarla daha önce herhangi bir adli soruşturma ya da kovuşturma dahi geçirmedim. Burada kesinlikle tehdit maksadım yoktur, şahsen tanımış olduğum Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştiri hakkımı kullandım, tehdit benim asla yaptığım bir şey değildir.

Ayrıca savcılık sevk evrakında TCK 310/2 maddesi uyarınca suçlandığımı gördüm. Ancak bu suçun oluşabilmesi için fiili bir hareket gerekliliği açıkça belirtilmiştir. Bu nedenle sadece sözlerimden dolayı, suçun maddi unsurları oluşmamıştır."

TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Altaylı, savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına karar verdi.

Okunma Sayısı: 183
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bolu'daki otel yangınıyla ilgili 3 Bakanlık bürokratı hakkında soruşturma izni verildi

    Sıcaklıklar daha da artacak

    Demokrat Parti İzmir Milletvekili Altıntaş: Ekonomik terör var

    YKS sonuçları açıklandı - YKS şampiyonları belli oldu

    Hani Suriye’nin hâkimiydik?

    Ankara'daki sağanakta ev ve iş yerlerini su bastı - Duvarı çöken binada 1 kişi yaralandı

    İsrail, Gazze'nin yüzde 88'ini yıktı - Gazze'de 62 milyar dolar maddi hasar var!

    Hint Yarımadası'nın İslâm serüveni

    Fatih Altaylı için 5 yıl hapis istendi

    Yunus Emre Enstitüsünün eski başkanı tutuklandı

    İstanbul son 65 yılın en kurak haziran ayını yaşadı

    Çanakkale-Ezine'de orman yangını çıktı

    AB, Rusya'ya karşı bugüne kadarki en güçlü yaptırım paketini onayladı

    Belçika mahkemesinden İsrail aleyhinde karar

    ABD, Rusya'yı uyardı: Rusya, 50 gün içinde anlaşmaya varmazsa ağır yaptırımlarla karşılaşacak

    ABD Dışişleri Bakanlığı: Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını memnuniyetle karşıladık

    İBB soruşturmasında 14 şüpheli daha gözaltına alındı

    Türkiye ve 10 Arap ülkesinden Suriye'ye de saldıran İsrail'e ortak kınama

    Bolu-Göynük'teki orman yangını kontrol altına alındı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    YKS sonuçları açıklandı - YKS şampiyonları belli oldu
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Hani Suriye’nin hâkimiydik?
    Genel

    Sıcaklıklar daha da artacak
    Genel

    Demokrat Parti İzmir Milletvekili Altıntaş: Ekonomik terör var
    Genel

    Bolu'daki otel yangınıyla ilgili 3 Bakanlık bürokratı hakkında soruşturma izni verildi
    Genel

    Ankara'daki sağanakta ev ve iş yerlerini su bastı - Duvarı çöken binada 1 kişi yaralandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.