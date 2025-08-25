Serin ve yağışlı havalar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 24-30 Ağustos 2025 haftası için yayımladığı son hava tahmin raporu, yurt genelinde etkili olan mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların sona ereceğini ve yerini serin ve yağışlı bir havaya bırakacağını gösteriyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarına, hatta yer yer altına inmesi bekleniyor. Haftalık rapora göre, serinleme ile birlikte yağışlı hava da pazar gününden itibaren etkisini göstermeye başlıyor. Haftanın ilk günlerinde yağışlı sistemin etki alanını genişletmesi öngörülüyor. Perşembe gününden itibaren yağışlı havanın yurdu terk etmesiyle birlikte, ülke genelinde güneşli hava yeniden etkili olacak.

