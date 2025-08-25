Küçükçekmece'de zincirleme kaza: 1 kişi öldü, yaralılar var!

Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda otobüs ile hafriyat kamyonunun karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde otobüs ile hafriyat kamyonunun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikameti ulaşıma kapandı. Kaza yerine ulaşan ekiplerin müdahalesi sürüyor. AA

