Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi: 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda seyir halindeki servis midibüsü, yol kenarındaki alana devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 5'e yükseldiği bildirildi. Açıklamada, kazada yaralanan 6 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Daha önce yapılan açıklamada, kazada ölenlerin Hacer Çakmakçı (40), Ahmet Kandemir (44), Faranak Tashakornogedehy (53) ve Ayten Özfırat (68) olduğu ifade edilmişti. Yaralanan servis midibüsü şoförü Niyazi Ç. (61), Resmiye K. (32), Kader Ö. (29), İlknur G. (45), Umut Ö. (12), Ali Ö. (44) ve Pınar A'nın (19) ise tedavilerinin devam ettiği öğrenilmişti. Öte yandan, midibüs vinçle kaza yerinden kaldırıldı. AA

Okunma Sayısı: 681

