İçtikleri çayı da kartla ödüyorlar

Siirt’te kafe işleten Erkan Teymur, müşterilerin Türk lirasında yaşanan değer kaybı yüzünden artan fiyatlara tepki göstermesi nedeniyle içecekleri yabancı para birimleri üzerinden satmaya başladı.

İçeceklerin fiyatını menüye yabancı para birimleriyle yazan Teymur, “Biz gerçek rakamları yazamıyoruz, çünkü fiyatlar yüksek. Bizden kaynaklanmayan bir yükseklik. Biz de yabancı para birimlerini kullandık. Gerçek rakamlara biraz mizah katmak istedik” dedi. İş yerine gelen müşterilerin büyük çoğunluğunun kredi kartlarıyla ödeme yapmasına da değinen Teymur, “Buradaki ekonomik durum, Siirt bazında bakacak olursak kullanılan kredi kartları; bizim gelen misafirlerimizin üçte ikisi kredi kartı kullanıyor. İçtikleri çayın bile ücretini kredi kartıyla ödüyorlar. Bu da tabloyu bize gösteriyor. Gelen misafir sayımızda düşüş yok ama içtikleri ürün sayısında yüzde 50 düşüş var. Yani içtiği bir soğuk meşrubatı ikinci defa içmez” diye konuştu.

Siirt - anka