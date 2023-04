İhtiyaç sahiplerine ‘askıda ekmek’

EKONOMİK SIKINTILAR İÇİNDE GEÇİM DERDİNE DÜŞEN HALKIN İMDADINA “ASKIDA” UYGULAMASI YETİŞTİ. BİR ÇOK FIRINDA “ASKIDA EKMEK” YAYGINLAŞTI. ŞİMDİ DE PAZARLARDA “ASKIDA MEYVE VE SEBZE” İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ÜCRETSİZ DAĞITILIYOR.

SALİH SÜTÇÜOĞLU - İZMİR

20 sene önce “3Y ile mücadele edeceğiz (3Y: Yoksulluk, yasaklar, yolsuzluk)” diyerek iktidara gelenler maalesef halkın büyük ekseriyetini geçimini sağlamakta zorluk çeker hale getirdi. İşsizliğin artması, son zamanda kiraların aşırı derecede yükselmesi çalışan kesimi bile geçim zorluğu içine düşürdü.

Emekliler de aynı şekilde zorluk çekiyor. İnsanlarımıza yardımcı olabilmek için bazı fırınlarda ‘askıda ekmek’ uygulaması var. Ayrıca köy pazarlarında askıda meyve ve sebze uygulaması da başladı.

Bazı belediyeler de halk bakkalı ve kasabı uygulaması ile et fiyatlarının sürekli artmasından dolayı evine et alamayan vatandaşlarımıza ucuz et satarak yardımcı olmaya çalışıyor. İnsanlarımızın bu zor günlerinde ve özellikle Ramazan ayının getirdiği ve arttırdığı yardımlaşma duygusu ile zor geçinen insanlarımıza bir nebze olsun faydalı olabilir miyiz diye yaklaşılıyor. Bu gayretler ilgi görürken takdir de ediliyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ucuz et satışlarına halk yoğun ilgi gösteriyor.



Köy pazarlarında “Askıda sebze ve meyve” ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak veriliyor.