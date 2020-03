İmamoğlu pazar yerlerini görüşecek

Sosyal medyada canlı yayın yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, korona virüsüyle ilgili açıklamalar yaptı.

İstanbul’da en kritik kalabalık alanlardan olan pazar yerleriyle ilgili 39 ilçe belediyesinin başkanlarıyla görüşeceğini belirten İmamoğlu, “Bu konuda Pazarcılar Odası Başkanı’mızla görüştük, konuştuk. İnşallah bu manada toplumumuzu korumaya devam edeceğiz. Zarar gören sektörlerle buluşmaya çalışıyoruz. Başta turizm olmak üzere birçok alanda bir araya geliyoruz, alınacak tedbirler konusunda konuşuyoruz. Elbette ki devletimizin de açıklamalarını an be an takip ediyoruz. ‘Eşgüdümlü olarak İstanbul’da hangi kararları almalıyız’ konusunda mutlak eksik kalmamayı önemsiyoruz. İnşallah sizlerin de desteğiyle, duyarlılığıyla, katkısıyla ve kararlılığıyla eksiğimiz olmayacak diye umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.