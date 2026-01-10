"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 OCAK 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

İstanbul'a sağanak ve kuvvetli fırtına uyarısı!

10 Ocak 2026, Cumartesi 14:57
İstanbul Valiliği, şehir genelinde akşam saatlerinde beklenen sağanak ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre kentte havanın parçalı ve çok bulutlu olmasının, 12.00-18.00 saatlerinde aralıklı sağanak, 18.00-19.00 saatlerinde ise gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

 

Açıklamada, "Rüzgarın güneybatıdan lodos ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısı yapıldı.

İstanbul'daki dört günlük hava durumunun da yer aldığı açıklamada en düşük ve en yüksek sıcaklıkların kuvvetli yağmurun beklendiği 11 Ocak'ta 7/9, kar yağışının tahmin edildiği 12 Ocak'ta 2/4, çok bulutlu olmasının öngörüldüğü 13 Ocak'ta sıfırın altında 1/6, parçalı bulutlu havanın beklendiği 14 Ocak'ta 5/9 derece olacağının tahmin edildiği belirtildi.

 

AA

