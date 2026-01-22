"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 OCAK 2026 PERŞEMBE - YIL: 56

İstanbul'da 2025'in yangın bilançosu: Her 18 dakika 54 saniyede bir yangın çıktı!

22 Ocak 2026, Perşembe 11:51
İstanbul İtfaiyesi, geçen yıl boyunca 7 bin 931'i "hatalı ve dikkatsiz kullanımdan" kaynaklanan toplam 27 bin 820 yangına müdahale ederken, kentte her 18 dakika 54 saniyede bir yangın çıktığı tespit edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının verilerinden derlenen bilgilere göre, 2025'te, kentteki yangınların çıkış nedenleri arasında "hatalı ve dikkatsiz kullanım" ilk sırada yer aldı.

Yangınların yüzde 28,50'sini oluşturan bu kategorideki 7 bin 931 yangına, söndürülmemiş izmarit, kibrit, çakmak, kıvılcım sıçraması, ocak ateşi ve çocukların ateşle oynaması yol açtı.

Elektrik tesisatı arızası, trafo, elektrikli ocak, ütü ve elektrik sobası gibi "ısı kaynağının amacı dışında kullanılmasından kaynaklı" 7 bin 803 yangın ikinci sırada yer alırken "mekanik hata ve arızadan" da 5 bin 434 yangın meydana geldi.

Toplam 27 bin 820 yangının 6 bin 545'si ev, 2 bin 98'si depo, iş yeri, büro ve ticari amaçlı yapılar, 1981'i ise kara yolu aracında yaşandı.

İstanbul'da, geçen yıl 18 dakika 54 saniyede bir yangın çıktı. 2025 yılında yangınlara ortalama müdahale süresi de 7 dakika 2 saniye oldu.

İtfaiye, bir yıl boyunca yangının yanı sıra can kurtarma, sel, su baskını, güvenlik tedbirleri ve diğer konular olmak üzere toplam 135 bin 510 olaya müdahale etti. İtfaiyece bu olaylarda 11 bin 763 kişi kurtarıldı.

Ayrıca kedi, köpek ve kuşların yanı sıra at, iguana ve kartal gibi 18 bin 858 hayvanı da kurtaran ekipler, 8 bin 378 arama kurtarma faaliyeti ile 210 su tahliyesi yaptı.

En çok yangın Esenyurt'ta

İstanbul'da en çok yangın 1844 vakayla Esenyurt'ta meydana geldi. Bu ilçeyi 1367 yangınla Pendik, 1356 yangınla Arnavutköy, 1173 yangınla Silivri, 1018 yangınla Küçükçekmece ve 995 yangınla Başakşehir takip etti.

Geçen yıl en az yangın 49 olayla Adalar'da yaşandı.

Şile'de 231, Beşiktaş'ta 281, Bakırköy'de 284, Güngören'de 360, Bayrampaşa'da 371, Çekmeköy'de 389, Beyoğlu'nda 455, Şişli'de 477, Sarıyer'de 474 yangın meydana geldi.

Fatih'te 981, Avcılar'da 966, Ümraniye'de 917, Bağcılar'da 895, Kartal'da 886, Büyükçekmece'de 879, Sultangazi'de 871, Sultanbeyli'de 852, Sancaktepe'de 813, Gaziosmanpaşa'da 793, Eyüpsultan'da 733, Bahçelievler'de 720, Maltepe'de 689, Ataşehir'de 670, Tuzla'da 656, Kadıköy'de 635, Beylikdüzü'nde 605 yangın çıktı.

AA

Okunma Sayısı: 314
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İspanya'da ölümcül tren kazalarının ardından makinistlerden grev kararı

    Terör örgütü YPG/SDG yandaşları Avrupa'da da provokasyon peşinde

    Putin, Grönland’a fiyat biçti

    İstanbul'da 2025'in yangın bilançosu: Her 18 dakika 54 saniyede bir yangın çıktı!

    Bedelli askerlik celp dönemleri ve birlik yerleri belli oldu

    Trump, Avrupa'ya yönelik gümrük vergilerini durdurduğunu açıkladı

    Bayrak provokasyonuna tepkiler sürüyor - Gültekin Uysal: Lânetliyoruz

    Balıkesir-Sındırgı'da peş peşe iki deprem daha

    24 Ağustos'ta kaybolmuştu: Beşiktaş'ta denizde bulunan cesedin Rus yüzücü Svechnikov'a ait olduğu belirlendi

    Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

    Atletico Madrid 'le 1-1 berabere kalan Galatasaray, puanını 10'a yükseltti

    Trump: 'Bir buz parçası'nı istiyoruz ama vermiyorlar

    Şanlıurfa'da kolonlarından ses gelen 6 katlı bina boşaltıldı

    Balıkesir-Sındırgı'da 4,5 büyüklüğünde deprem oldu

    “Gazze’yi İsrail’e peşkeş çekme kurulu”

    İsrail’den eğitime darbe

    Meteoroloji’den kar ve sağanak uyarısı

    'İsrail, uluslararası hukuku ihlalde yeni bir seviyeye ulaştı' - 'BM'ye karşı eşi benzeri görülmemiş bir saldırı'

    Katar: Filistinli kardeşlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz, İsrail'in açıklamalarını kabul etmiyoruz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Yeni Asya arşivinin nöbetçisiydi: Selâhaddin Vatansever
    Genel

    Balıkesir-Sındırgı'da peş peşe iki deprem daha
    Genel

    Bayrak provokasyonuna tepkiler sürüyor - Gültekin Uysal: Lânetliyoruz
    Genel

    24 Ağustos'ta kaybolmuştu: Beşiktaş'ta denizde bulunan cesedin Rus yüzücü Svechnikov'a ait olduğu belirlendi
    Genel

    Atletico Madrid 'le 1-1 berabere kalan Galatasaray, puanını 10'a yükseltti
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Trump, Avrupa'ya yönelik gümrük vergilerini durdurduğunu açıkladı
    Genel

    Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
    Genel

    Telifinin 100. yılında, Risale-i Nurlar Çukurova Kitap Fuarı’nda

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.