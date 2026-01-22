İstanbul'da 2025'in yangın bilançosu: Her 18 dakika 54 saniyede bir yangın çıktı!

İstanbul İtfaiyesi, geçen yıl boyunca 7 bin 931'i "hatalı ve dikkatsiz kullanımdan" kaynaklanan toplam 27 bin 820 yangına müdahale ederken, kentte her 18 dakika 54 saniyede bir yangın çıktığı tespit edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının verilerinden derlenen bilgilere göre, 2025'te, kentteki yangınların çıkış nedenleri arasında "hatalı ve dikkatsiz kullanım" ilk sırada yer aldı.

Yangınların yüzde 28,50'sini oluşturan bu kategorideki 7 bin 931 yangına, söndürülmemiş izmarit, kibrit, çakmak, kıvılcım sıçraması, ocak ateşi ve çocukların ateşle oynaması yol açtı.

Elektrik tesisatı arızası, trafo, elektrikli ocak, ütü ve elektrik sobası gibi "ısı kaynağının amacı dışında kullanılmasından kaynaklı" 7 bin 803 yangın ikinci sırada yer alırken "mekanik hata ve arızadan" da 5 bin 434 yangın meydana geldi.

Toplam 27 bin 820 yangının 6 bin 545'si ev, 2 bin 98'si depo, iş yeri, büro ve ticari amaçlı yapılar, 1981'i ise kara yolu aracında yaşandı.

İstanbul'da, geçen yıl 18 dakika 54 saniyede bir yangın çıktı. 2025 yılında yangınlara ortalama müdahale süresi de 7 dakika 2 saniye oldu.

İtfaiye, bir yıl boyunca yangının yanı sıra can kurtarma, sel, su baskını, güvenlik tedbirleri ve diğer konular olmak üzere toplam 135 bin 510 olaya müdahale etti. İtfaiyece bu olaylarda 11 bin 763 kişi kurtarıldı.

Ayrıca kedi, köpek ve kuşların yanı sıra at, iguana ve kartal gibi 18 bin 858 hayvanı da kurtaran ekipler, 8 bin 378 arama kurtarma faaliyeti ile 210 su tahliyesi yaptı.

En çok yangın Esenyurt'ta

İstanbul'da en çok yangın 1844 vakayla Esenyurt'ta meydana geldi. Bu ilçeyi 1367 yangınla Pendik, 1356 yangınla Arnavutköy, 1173 yangınla Silivri, 1018 yangınla Küçükçekmece ve 995 yangınla Başakşehir takip etti.

Geçen yıl en az yangın 49 olayla Adalar'da yaşandı.

Şile'de 231, Beşiktaş'ta 281, Bakırköy'de 284, Güngören'de 360, Bayrampaşa'da 371, Çekmeköy'de 389, Beyoğlu'nda 455, Şişli'de 477, Sarıyer'de 474 yangın meydana geldi.

Fatih'te 981, Avcılar'da 966, Ümraniye'de 917, Bağcılar'da 895, Kartal'da 886, Büyükçekmece'de 879, Sultangazi'de 871, Sultanbeyli'de 852, Sancaktepe'de 813, Gaziosmanpaşa'da 793, Eyüpsultan'da 733, Bahçelievler'de 720, Maltepe'de 689, Ataşehir'de 670, Tuzla'da 656, Kadıköy'de 635, Beylikdüzü'nde 605 yangın çıktı.