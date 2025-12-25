"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

İstanbul'da karla karışık yağmur, kar ve soğuk hava bekleniyor

25 Aralık 2025, Perşembe 06:08
İstanbul'da 27 Aralık Cumartesi günü Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde beklenen karla karışık yağmurun, 29 Aralık Pazartesi günü il geneline yayılacağı ve yüksek kesimlerde kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava kapıda - Ankara'da sıcaklık hissedilir derecede azalacak

 

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 26 Aralık Cuma gününden itibaren Marmara Bölgesinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

 

Bölgenin doğusunda Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da görülecek yağışların cuma günü aralıklı yağmur, 27 Aralık Cumartesi gününden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların cumartesi günü Anadolu Yakası'nın yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde gözlemlenmesi bekleniyor.

İl genelinde 29 Aralık Pazartesi günü karla karışık yağmur ve yükseklerde de kar yağışı olması tahmin ediliyor.

Yeni yılın ilk günlerinde bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların düşük kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

İstanbul'da sıcaklık 0 dereceye kadar düşecek

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bölge genelinde 5 ila 8 derece azalacağı ve soğuk havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği bekleniyor.

Bölgede 26 Aralık 2025 ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının İstanbul'da 0, Edirne'de -3, Kırklareli'de -3, Tekirdağ'da -1, Kocaeli'de -1, Sakarya'da -2, Yalova'da 1 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve dona karşı uyarı yapıldı.

Ayrıca, tarımsal faaliyetlerin olduğu bölgelerde soğuk hava ve don olaylarının zirai don riskini artıracağı da vurgulandı.

AA

