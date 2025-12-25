"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 ARALIK 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava kapıda - Ankara'da sıcaklık hissedilir derecede azalacak

25 Aralık 2025, Perşembe 05:23
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yağışların, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının ise kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde 4 ila 10 derece düşmesi bekleniyor.

Soğuk havanın gelecek hafta boyunca etkisini sürdüreceği, gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının görülebileceği, buna bağlı olarak kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde soğuk havanın, zirai don riskini artıracağı, ürün kayıplarına neden olabileceği öngörülüyor.

26 Aralık ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasında beklenen en düşük hava sıcaklığının, Ankara'da sıfırın altında 3, İstanbul'da 0, İzmir'de 1, Konya'da sıfırın altında 8, Kocaeli'de sıfırın altında 1, Bolu'da sıfırın altında 6, Samsun'da 2, Trabzon'da 4, Tokat'ta sıfırın altında 7, Erzurum'da sıfırın altında 17, Eskişehir'de sıfırın altında 5, Afyonkarahisar'da sıfırın altında 10, Balıkesir'de sıfırın altında 3 ve Sivas'ta sıfırın altında 13 derece olacağı tahmin ediliyor.

***

Ankara'da hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak

Ankara Valiliği, il genelinde hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağını, tarımsal alanlarda zirai don riskinin öngörüldüğünü bildirdi.

 

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Ankara genelinde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) azalacağı ve soğuk havanın Ankara genelinde önümüzdeki hafta boyunca da etkisini sürdürmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

 

Ankara il merkezinde, 26 Aralık ila 2 Ocak 2026 tarihleri arasındaki en düşük hava sıcaklığının -3 dereceye kadar düşeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, "Bu süreçte; özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının görülebileceği, buna bağlı olarak kara ve hava ulaşımında aksamalar yaşanabileceği, ayrıca tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde soğuk hava ve don olaylarının zirai don riskini artıracağı, ürün kayıplarına neden olabileceği öngörülmektedir." bilgisi paylaşıldı.

 

AA

Okunma Sayısı: 213
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İrlandalı karikatürist Harry Burton: İsrail, tüm etkinliklerden menedilmeli!

    İstanbul'da karla karışık yağmur, kar ve soğuk hava bekleniyor

    Mamdani, Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü verdi

    ABD'nin 5 Avrupalıya vize yasağı AB'den büyük tepki gördü - AB, ABD'ye misilleme uyarısı yaptı

    Fransız sömürgeciliğini suç sayan yasa tasarısı, Cezayir Meclisinde kabul edildi

    Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava kapıda - Ankara'da sıcaklık hissedilir derecede azalacak

    Asgari ücretli enflasyona ezdirildi

    Pentagon: ABD, Çin'i güç yoluyla caydırmalı

    Pezeşkiyan: Ülkemizdeki su sorunu hayati bir konu haline geldi

    Moskova’daki bombalı saldırıda 2’si polis 3 kişi öldü

    Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasıyla ilgili İstanbul Başsavcılığı ve Fenerbahçe'den açıklama

    Gazze'yi yine tehdit etti

    Masada alın teri temsil edilmedi

    İfade hürriyetine darbe vuruluyor

    Sır dolu uçak kazası

    Milletvekilleri örnek olsun: Çifte maaşlara son verilsin

    Tahran'da hava kirliliği sebebiyle futbol müsabakaları ertelendi

    Libya askeri heyetinin içinde bulunduğu jet düştü - Libya'da milli yas ilan edildi - Enkazdaki çalışmalar sürüyor

    Avustralyalı aktivist Martin de İslam'la şereflendi: 'Kur'an'ın güzelliğini anladığınızda herkesin Müslüman olmamasına şaşırıyorsunuz'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Asgari ücretli enflasyona ezdirildi
    Genel

    Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava kapıda - Ankara'da sıcaklık hissedilir derecede azalacak
    Genel

    Fransız sömürgeciliğini suç sayan yasa tasarısı, Cezayir Meclisinde kabul edildi
    Genel

    ABD'nin 5 Avrupalıya vize yasağı AB'den büyük tepki gördü - AB, ABD'ye misilleme uyarısı yaptı
    Genel

    Nevşehir’de Nurlu yarışma
    Genel

    İstanbul'da karla karışık yağmur, kar ve soğuk hava bekleniyor
    Genel

    Mamdani, Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü verdi
    Genel

    Opel, yeni modelleriyle Brüksel Otomobil Fuarı'nda olacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.