Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava kapıda - Ankara'da sıcaklık hissedilir derecede azalacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yağışların, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının ise kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde 4 ila 10 derece düşmesi bekleniyor.

Soğuk havanın gelecek hafta boyunca etkisini sürdüreceği, gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının görülebileceği, buna bağlı olarak kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde soğuk havanın, zirai don riskini artıracağı, ürün kayıplarına neden olabileceği öngörülüyor.

26 Aralık ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasında beklenen en düşük hava sıcaklığının, Ankara'da sıfırın altında 3, İstanbul'da 0, İzmir'de 1, Konya'da sıfırın altında 8, Kocaeli'de sıfırın altında 1, Bolu'da sıfırın altında 6, Samsun'da 2, Trabzon'da 4, Tokat'ta sıfırın altında 7, Erzurum'da sıfırın altında 17, Eskişehir'de sıfırın altında 5, Afyonkarahisar'da sıfırın altında 10, Balıkesir'de sıfırın altında 3 ve Sivas'ta sıfırın altında 13 derece olacağı tahmin ediliyor.

Ankara'da hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak

Ankara Valiliği, il genelinde hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağını, tarımsal alanlarda zirai don riskinin öngörüldüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Ankara genelinde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) azalacağı ve soğuk havanın Ankara genelinde önümüzdeki hafta boyunca da etkisini sürdürmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Ankara il merkezinde, 26 Aralık ila 2 Ocak 2026 tarihleri arasındaki en düşük hava sıcaklığının -3 dereceye kadar düşeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, "Bu süreçte; özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının görülebileceği, buna bağlı olarak kara ve hava ulaşımında aksamalar yaşanabileceği, ayrıca tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde soğuk hava ve don olaylarının zirai don riskini artıracağı, ürün kayıplarına neden olabileceği öngörülmektedir." bilgisi paylaşıldı.