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11 EKİM 2020 PAZAR - YIL: 51

İzmit’te yeni tanzim Külliyat seferberliği

11 Ekim 2020, Pazar
İzmit’te yeni tanzim Risale-i Nur Külliyatı yoğun ilgi görüyor. İndirimli olarak satışa sunulan külliyata ödemelerde de kolaylık sağlanarak her evde, her yerde Risale-i Nur Külliyatı bulunması için çalışılıyor.

HABER: AHMET CEMİL ÇÖKREN
ahmetcokren@yahoo.com

İzmit Yeni Asya Bürosu’nun Yeni Asya Neşriyatından sipariş ettiği 100 takım yeni tanzim Risale-i Nur Külliyatı siparişi geldi. Önceki Risale Kampanyası sırasında 60 takım satılmış veya tanıtım için hediye edilmişti. Yayınevi tarafından titiz bir çalışma ile sade âyet-hadis mealli olarak tanzim edilerek basılan Risale-i Nur Külliyatı geldiği hafta 40 takımı hemen satıldı. Yeni tanzim şekline rağbetin büyük olduğu gözleniyor. 

Her eve bir külliyat

Yeni tanzim Risale-i Nur Külliyatı, % 36 indirimli olarak sunuluyor. İzmit Yeni Asya Bürosu, sınırlı imkân sahipleri için, taksit imkânları ile ödemede kolaylık sağlıyor, her eve bir Külliyat, her çeyize bir külliyat konmalı diyor. Ayrıca “Evimde iki veya üç takım külliyatım var” diyenler için ise yeni tanzim kitapları hapishanelere hediye ederek hayır kazanabilecekleri öneriliyor. Bu kampanya duyurularından haberdar olup, sosyal medya üzerinden başka yayınevlerinden önceden alıp ve elindeki Risale Kitaplarını bir şekilde çıkarmış ve imkânları sınırlı olan bazı insanlar tarafından ücretsiz Risale-i Nur Külliyatı talep ediliyor. İzmit Yeni Asya Bürosunca sponsorlar desteği ile ‘askıda Külliyat’ şeklinde uygulama or- ganizasyonu ile taleplere cevap vermeye çalışılıyor.

Hayır yapmak isteyen Külliyat hediye edebilir

Bazı Yeni Asya Okuyucuları ise işyerlerinde çalışma arkadaşları veya komşularına hayır yapmak isteyen kişilere, Risale-i Nur Külliyatı alarak hediye etmelerini teklif ediyor. Bu tekliflere muhataplar, 480 TL’yi 5 taksitle hayır yapmanın kolaylık olduğunu söyleyip birer takım alarak, muhtaç olanlara, özellikle de hapishanelere hediye ediyorlar. İzmit Yeni Asya Bürosu’nun bu kampanyasına “katılmak istiyorum” diyen gönül dostları, (0533) 598 7729 WhatsApp hattından mesaj gönderebilirler. Allah şevkimizi arttırsın. Etrafımızda bulunan ve ulaşabildiğimiz tüm tanıdıklara ve dostlarımıza bu kampanyayı anlatmayı önermektedirler. Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir, Hadis-i Şerifine nail olalım İnşallah.

 

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