Kurban pazarında herkes dertli

Ankara’da kurban satışı yapılan Mühye’deki pazar yerinde herkes dertli. Geçmiş yıllarda sayısı 150’yi bulan çadırların kurulduğu pazar bu yıl oldukça sakin.

Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satışının Ankara’daki adreslerinden biri Çankaya’daki Mühye Köyü’nde kurulan pazar yeri. Geçmiş yıllarda sayısı 150’yi bulan çadırların kurulduğu pazar bu yıl oldukça sakin. Nakliye maliyetleri, yem fiyatları ve hayvanların kesime gönderilmesi gibi nedenlerle ancak 50 çadır bulunan satış merkezindeki fiyatlar geçen yılın 2-3 katına çıkmış. Küçükbaş hayvanın 1 yıl içinde bin 500 liradan 4 bin liraya, büyükbaşın ise 20 binden 35-40 bin liraya tırmandığı pazarın nabzını tuttuk. Yem ve mazot başta olmak üzere maliyetlerden dert yanan besiciler arasında tartışmalara tanık olduk. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kurbanlık satın almak için gelenlerin sayısının az olduğunu söyleyen besiciler çadırlarının uçtuğunu, hayvanların ve kendilerinin kaldıkları çadırların sular altında kaldığını anlattı.

‘NE YAPACAĞIMIZI BİLEMİYORUZ, ÖNÜMÜZÜ GÖREMİYORUZ’

Sivas’tan her yıl ortalama 250 küçükbaş hayvan getirirken bu yıl 120 hayvan getirebildiğini söyleyen Bülent Akgöz, “Piyasa bozuk. Önümüzü göremiyoruz. Satarız satamayız diye düşünüyoruz. Malum insanların alım gücü belli, maliyetler yüksek. Ne yapacağımızı bilemiyoruz, önümüzü göremiyoruz” dedi. Ankara’nın çevre köylerinde hayvan yetiştiriciliği yapan Ahmet de küçükbaş, “Maliyetler aşırı yüksek. Şu an yem 400 lira. Ben doğduğumdan beri bu işle ilgileniyorum. Ama böyle giderse herkes bırakmak zorunda kalacak” dedi. İnsanların artan maliyetlerden dolayı hayvancılık yapmak istemediğini söyleyen besici Cem de şunları söyledi: “Açık söyleyeyim. Geçen yıl ben bütün kalan malı kesime götürdüm. Şu an piyasada doğru düzgün mal yok. Süt de yok. Süte zam gelmeden yeme beş defa zam geliyor. Eee adam nasıl yapacak bu işi? Saman bile aldı başını gitti. Biz eskiden samanı paradan saymazdık, maliyete koymazdık. Para etmezdi. Şimdi hayvanın altına serdiğimiz samanı alıp, yesin diye önüne koyuyoruz.”

Haber Merkezi