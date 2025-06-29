Son iki günde 150 yangın çıktı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı cumartesi günü yaptığı açıklamada, son iki günde 150 yangının çıktığını ve 83 tanesinin cumartesi günü başladığını belirtti.

Ciğerlerimiz yanıyor

47 ilde ormanlara giriş yasaklandı Sekiz aktif yangının olduğunu belirten Bakan Yumaklı, dört tanesinin kısmen kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Son bilgilere göre, Sakarya Bilecik’te Taraklı ve Gölpazar ilçeleri arasındaki bölge, Manisa Akhisar, Bolu Göynük ve yine Bilecik Osmaneli’de çıkan dört yangının ciddiyetini koruyor. Balıkesir Havran, Gaziantep Nur Dağı, Kahramanmaraş Pazarcık ve Antalya Fenike’de çıkan yangınlar ise kısmen kontrol altına alındı. Sakarya-Bilecik sınırında 10:48’de çıkan yangına yedi dakika sonra müdahale edilmesine rağmen, yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yaklaşık 35 kilometrekarelik bir alana yayıldı. Haber Merkezi

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