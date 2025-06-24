Bağımlılık bütün toplumu tehdit ediyor

DEVA, Gelecek ve Saadet Partilerinin oluşturduğu Yeni Yol Grubu, 21-27 Haziran tarihlerini "Uyuşturucu ile Mücadele Haftası" olarak ilan etti ve bu kapsamda TBMM'de ve sahada kapsamlı bir seferberlik başlattı.

Sanal kumar ve bağımlılık büyük bir yara

İktidarın yasal kumarla derdi yok

Kumarcılara engel olunsun Yeni Yol Grubu gelecek hafta boyunca TBMM'de 24 maddelik kanun teklifi, 103 soru önergesi ve 3 araştırma önergesi ile bağımlılıkla mücadeleyi somut adımlara dönüştürmeyi hedefliyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, uyuşturucu ve bağımlılık türlerinde Türkiye'nin Avrupa ortalamasının çok üzerinde olduğunu söyledi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin uyuşturucuda artık transit ülke değil, pazar ülke hâle geldiğini savundu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan uyuşturucunun sinsi bir afet gibi yayıldığını, her gün daha fazla aileyi yakan, ocak söndüren derin bir yaraya dönüştüğünü, bağımlılığın sadece bireyleri ve aileleri değil, mahalleleri, şehirleri ve bütün toplumu tehdit ettiğini söyledi. B abacan, "Devletin görevi asıl o bataklığı kurutmaktır. Aileyi korumak, gençliği eğitmek, sosyal destek vermek, önleyici politikalar geliştirmek bu işin olmazsa olmazı” diye konuştu. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen ise bağımlılık yaşının 9'a kadar düştüğünü söyledi. Mehmet Kara - Ankara

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