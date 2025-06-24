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24 HAZİRAN 2025 SALI - YIL: 56

Batman'da bilirkişi ekibini taşıyan araç şarampole yuvarlandı: 5 kişi öldü

24 Haziran 2025, Salı 13:26
Batman'ın Sason ilçesinde bilirkişi heyetini taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Sason ilçesinde bilirkişi ekibini taşıyan sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen araç şarampole yuvarlandı.

 

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, 5 kişi öldü.

Kazada vefat edenlerin Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper, Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi Aliye Yılmaz, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümünde Öğretim Görevlisi Mustafa Serdar Akgönül, Diyarbakır Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünde Şube Müdürü olan mimar Fesih Barut ve Sason Kaymakamlığında görevli şoför Mazlum Yılmaz olduğu öğrenildi.

Vefat eden Mehmet Cabir Alper, Aliye Yılmaz, Mustafa Serdar Akgönül ve Fesih Barut'un cenazesi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mazlum Yılmaz'ın naaşı da Sason Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, kazada ölen Mazlum Yılmaz'ın yakınlarıyla görüşerek başsağlığı diledi.

Müze Müdürü Alper ve şoför Yılmaz'ın cenazesi defnedildi

Batman Müze Müdürü Alper'in cenazesi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Mehmet Emin Terece Camisi'nde İl Müftüsü Ahmet Durmuş'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Alper'in cenazesi, Tilmerç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Vali Ekrem Canalp, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Mazlum Yılmaz'ın cenazesi de kılınan namazın ardından Sason ilçesi Erdemli Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye, Sason Kaymakamı Furkan Başar, Belediye Başkanı İrfan Demir, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Aydemir, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Sason ilçesinde saat 14.10 sıralarında meydana gelen trafik kazası ihbarı üzerine ekiplerin derhal olay yerine intikal ettiği bildirildi.

İdare Mahkemesine açılan iptal davası kapsamında adli keşif işlemleri amacıyla keşif bölgesine giden mahkeme heyetine eşlik eden bilirkişi ekibinin içerisinde bulunduğu aracın dönüş yolunda kaza geçirdiğinin anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meydana gelen trafik kazasında 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olay yerinde başta jandarma, AFAD ve ilgili tüm ekiplerimiz gerekli inceleme ve tahkikat çalışmalarını sürdürmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz."

Batman Üniversitesinden yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı:

"Sason ilçesinde Mereto Dağı'ndaki tarihi yapıların restorasyonu için keşfe giden bilirkişi ekibinin geçirdiği elim trafik kazasında üniversitemiz öğretim elemanlarından Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi Aliye Yılmaz ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi Mustafa Serdar Akgönül hayatını kaybetmiştir. Merhume ve merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm Batman Üniversitesi ailesine başsağlığı diliyoruz."

Bakan Tunç ve Ersoy'dan taziye mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Batman'ın Sason ilçesinde bilirkişi heyetini taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında vefat eden 5 kişi için taziye mesajı yayımladı.

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Batman ilimizin Sason ilçesinde bulunan Mereto Dağı'nda yapılan adli keşif işlemleri tamamlandıktan sonra dönüş yolunda meydana gelen trafik kazasında bilirkişilerimiz Aliye Yılmaz, Mustafa Serdar Akgönül, Fesih Barut ile Batman Müze Müdürümüz Mehmet Cabir Alper ve Sason Kaymakamlığı personeli sürücü Mazlum Yılmaz'ın vefatını teessürle öğrendim. Elim trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanları cennet olsun."

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da sosyal medya hesabındaki mesajında, tarihi ve kültürel mirası korumak, belgelemek ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla büyük bir özveriyle görev yapan isimlerin kaybının, Bakanlığı ve kültür camiasını derinden sarstığını belirtti.

Ersoy, vefat edenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve mensubu oldukları kurumlara başsağlığı ve sabır diledi.

AA

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