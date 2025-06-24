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24 HAZİRAN 2025 SALI - YIL: 56

Tatilde internet kullanımına dikkat

24 Haziran 2025, Salı
Öğrencilerin yaz tatili başladı. Pek çoğu saatlerini ve hatta günlerini ekran (bilgisayar, telefon, tablet, TV vs.) karşısında geçirecek.

Ekrana odaklanma süresi ortalama 47 saniyeye düştü
Dijital bağımlılık ruh sağlığını olumsuz etkiliyor: "Bağımlılık bir beyin hastalığı"

Çocukların ekran karşısında uzun zaman geçirmesinin yalnızlık, sosyal kaygı, depresyon, agresyon, şizotipal kişilik özellikleri, aile işlevselliğinin düşük olması, sosyo ekonomik problemler, yeterli yönlendirme ve sınırlamaların olmaması, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, okul devamsızlığı, yüz yüze iletişim azalması, obezite, uyku problemleri, kas-iskelet, görme bozukluklarına yol açıyor.

Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Mesut Yavuz, çocukların internet bağımlılığından korunması gerektiğini belirterek, “Sorun olmasa bile önlem gerekli. Özellikle 12 yaş öncesi önemli” uyarısında bulundu.

Haber Merkezi

Hangi sosyal medya platformunda ne kadar zaman geçiriyoruz?
Aile, medya ve çocuklar
Ekranların gölgesinde yaşanan hayat ve hakikatin peşinde olmak
100 çocuktan 14’ü ekransız vakit geçiriyor
Tablet çocukları akıllı yapmıyor, aptallaştırıyor
Ekranlar üzerinden işgal ediliyoruz

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