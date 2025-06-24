Caine: 11 Eylül’den sonraki en büyük saldırı

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, İran’daki 3 nükleer tesise yönelik saldırının detaylarını paylaştı.

Operasyonda ABD’ye ait 125’i aşkın hava aracının kullandığını, bunlar arasında B-2 tipi uçaklar, üçüncü ve dördüncü nesil savaş uçakları, düzinelerce yakıt ikmal uçağı ve gözlem uçakları olduğunu kaydeden Caine, “(ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth) Bakanın da dediği gibi bu, ABD tarihindeki en büyük B-2 operasyonel saldırısı ve 11 Eylül zamanlarından bu yana ikinci en uzun B-2 misyonuydu.” dedi. Caine, “Kuvvetlerimiz yüksek alarmdadır ve İran’dan gelebilecek ve son derece kötü bir seçim olacak her türlü misilleme ve vekil saldırısına karşılık vermeye tümüyle hazırdır. Kendimiz savunacağız” ifadelerini kullandı. AA

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