"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 KASIM 2025 SALI - YIL: 56

Sındırgı'da 3 ayda 15 bin deprem kaydedildi: "Artçı şoklar devam edebilir"

11 Kasım 2025, Salı 01:14
Afet Yönetim Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde son üç ayda 15 bini aşkın depremin kaydedildiğini, bunun Türkiye'de bir yılda yaşanan deprem sayısının yaklaşık yüzde 60'ına karşılık geldiğini söyledi.

Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha
Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde iki ve 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha gözlemlendi

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özmen, yaptığı açıklamada, Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki deprem hareketliliğini değerlendirdi.

10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen, her biri 6,1 büyüklüğündeki iki depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı yaşandığını belirten Özmen, "Bir bölgede art arda benzer büyüklükte depremler kısa zaman aralığında meydana gelince bunları 'deprem fırtınası' olarak adlandırıyoruz. Sındırgı'daki bu iki büyük depremi ise aynı zamanda 'ikiz deprem' olarak nitelendirmek gerekir." diye konuştu.

Sadece bir ilçede yaşanan bu depremlerin dikkat çekici olduğunu ve bilim camiası tarafından yakından izlendiğini dile getiren Özmen, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ile AFAD'ın bölgede kapsamlı saha çalışmaları yürüttüğünü söyledi.

Bu kadar kısa sürede bu büyüklükte depremlerin yaşanmasının Türkiye'de oldukça nadir görülen bir durum olduğunun altını çizen Özmen, şunları kaydetti:

"Yapılan incelemelerde, bölgede hem tektonik hareketlere hem de magma sokulumlarına bağlı bir gerilim artışı tespit edildi. Bu nedenle hibrit özellikler gösteren bir deprem süreci yaşandığı değerlendiriliyor. Bölgede yalnızca üç ayda 15 bini aşkın deprem meydana geldi. Türkiye'nin genel deprem aktivitesine baktığımızda yılda ortalama 25 bin deprem kaydediliyor. Sındırgı bölgesinde ise yalnızca üç ayda bu ortalamanın yüzde 60'ına yakını gerçekleşti."

Özmen, 6,1 büyüklüğündeki depremlerde yüzeyde belirgin bir kırık izi görülmemekle birlikte, yerin altında ilk depremde yaklaşık 15 kilometre, ikinci depremde de benzer uzunlukta olmak üzere toplamda yaklaşık 30 kilometrelik bir kırılmanın meydana geldiğini, bu süreçte yer yer 5-10 santimetrelik çökmelerin de oluşmuş olabileceğine dikkati çekti.

"Artçı şoklar devam edebilir"

Sındırgı'daki depremlerin "Simav Fay Zonu" üzerinde meydana geldiğini, bölgenin tarihsel olarak yüksek deprem riski taşıdığını aktaran Özmen, Simav Fayı'nın 7 büyüklüğüne ulaşabilecek bir deprem üretme potansiyeli olduğunu belirtti.

Özmen, Sındırgı'da yaşanan afetin ardından bölge için "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilanı yapıldığını hatırlatarak, "Bu karar, afet sonrası kira yardımı, geçici barınma, yıkım ve yardım çalışmalarının hızlı yürütülmesini sağlar. Valilik, AFAD ve ilgili bakanlıkların yetkilerini etkin şekilde kullanabilmeleri açısından bu karar çok önemlidir." dedi.

Sındırgı halkının aylardır süren sarsıntılar karşısında büyük bir psikolojik baskı altında olduğunu dile getiren Özmen, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

"Bu süreçte sakin kalmak çok önemli. Artçı şoklar devam edebilir. Hasarlı binalara kesinlikle girilmemeli, yakınlarında da bulunulmamalı. Ayrıca bölgedeki gelişmeleri yalnızca Balıkesir Valiliği, AFAD veya İçişleri Bakanlığı gibi resmi kanallardan takip etmek gerekir. Yapısı henüz incelenmemiş olan vatandaşlarımız da mutlaka hasar tespit başvurusunda bulunmalıdır."

AA

Okunma Sayısı: 337
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Norveç ile İsrail karşı karşıya geldi: 'İsrail'in suçlamaları asılsız ve mantık dışı'

    İstanbul'da kuvvetli sağanak bekleniyor

    Sındırgı'da 3 ayda 15 bin deprem kaydedildi: "Artçı şoklar devam edebilir"

    Zelenskiy: Trump’tan korkmuyorum

    Afganistan-Pakistan görüşmeleri çıkmaza girdi

    Binlerce Gazzeli "acil" çadır bekliyor: "Şu an ne yiyecek ne de içecek istiyoruz, bize çadır lazım"

    Japonya’daki depremden sonra hafif ölçekli tsunami gözlemlendi

    Sarkozy'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi

    Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha

    Futbolda bahis soruşturmasında 8 şüpheli tutuklandı: Aralarında Eyüpspor Başkanı Özkaya ile 6 hakem de var

    Eren Elmalı, Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

    15 yaş altı çocuklar için sosyal medya kullanımını yasaklıyor

    Gannuşi’ye destek çağrısı

    Kamu görevinde şeffaflık kalmadı

    Örnek insanlar öne çıkartılsın

    Demir fiyatında zirve

    İsrail saldırılarını sürdürüyor

    17 milyon işçi bizden alacaklı

    Bini aşkın futbolcu disipline sevk edildi - Kulüplerden art arda açıklamalar yapılıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Norveç ile İsrail karşı karşıya geldi: 'İsrail'in suçlamaları asılsız ve mantık dışı'
    Genel

    Afganistan-Pakistan görüşmeleri çıkmaza girdi
    Genel

    Zelenskiy: Trump’tan korkmuyorum
    Genel

    Sarkozy'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi
    Genel

    Binlerce Gazzeli "acil" çadır bekliyor: "Şu an ne yiyecek ne de içecek istiyoruz, bize çadır lazım"
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İstanbul'da kuvvetli sağanak bekleniyor
    Genel

    Japonya’daki depremden sonra hafif ölçekli tsunami gözlemlendi
    Genel

    Sındırgı'da 3 ayda 15 bin deprem kaydedildi: "Artçı şoklar devam edebilir"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.