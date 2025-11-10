İsrail saldırılarını sürdürüyor

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın, Kudüs ve El-Halil şehirlerinde 8 Filistinliyi yaraladı.

El-Beydar Bedevi Haklarını Savunma Kuruluşu yaptığı yazılı açıklamada, Kudüs’ün kuzeyinde fanatik İsrailliler'in, Filistinlilere taş ve sopalarla saldırdığı belirtildi. Açıklamada, "Bu ihlâllerin devam etmesi, bölge halkının topraklarında varlığını doğrudan tehdit ediyor ve zorla göç ettirme planlarının önünü açıyor" uyarısında bulunuldu. Batı Şeria’nın güneyindeki El-Halil şehrine bağlı Umm el-Hayr köyünde ise İsrailliler, tarım arazilerinde çalışan Filistinlilere saldırdı. Yerel kaynaklara göre, saldırıda yüzü ve başından yaralanan Ahmed Şuayb el-Hedalin Yatta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaynaklar, saldırgan İsraillilerin bölgede provokatif biçimde hayvanlarını Filistinlilerin evlerinin yakınına saldığını aktardı. AA

