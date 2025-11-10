Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde iki ve 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha gözlemlendi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.06 ve saat 05.48'de 4,5 büyüklüğünde, saat 09.41'de ise 4,4 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 11,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. AFAD: "Deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır" Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 01.06'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır, saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." Ayrıca saat 05.48'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. Depremin 13,25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 09.41'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin 10,38 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. AA

