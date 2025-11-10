Öz Sağlık-İş Sendikasının 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Kızılcahamam’da bir otelde yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, gelecek yıl uygulanacak asgarî ücret tespit çalışmalarına değinerek, Asgarî Ücret Tespit Komisyonuna işçi kesiminin katılmaması yönündeki kararı desteklediklerini kaydetti. Devlet Sert, “Komisyonun asgarî ücretliyi temsil etmeyen yapısına itiraz ediyoruz. Komisyonun yapısı değişmeli” ifadelerini kullandı. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise bu yıl HAK-İŞ’in kuruluşunun 50. yılı olduğunu anımsatarak üye sayısının arzu ettikleri seviyede olmadığını belirtti. HAK-İŞ ve Öz Sağlık-İş Sendikasının hedeflerinden bahseden Arslan, “Türkiye’nin 17 milyon kayıtlı işçisi var. 17 milyon işçi bizden alacaklı. Onları sendikalaştırmak, onlara insan onuruna yaraşır bir iş ve ücret almak, bizim boynumuzun borcu” dedi. AA

