ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 KASIM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Demir fiyatında zirve

10 Kasım 2025, Pazartesi 12:24
Konut piyasasında yaşanan hareketlilik, inşaat malzemelerine peş peşe gelen zamlarla gölgede kalıyor. Demirin tonu 30 bin lirayı aşarken, çimento ve beton fiyatlarında da sert artışlar yaşanıyor.

Son haftalarda konut sektöründe hareketlilik sürerken, inşaat malzemelerine yapılan yüksek oranlı zamlar sektörde endişeye sebep oluyor. Demirin tonu 30 bin lirayı aşarken, çimento ve beton gibi temel girdilerde de ciddi fiyat artışları görülüyor. Müteahhitler “Keyfi zamlar sektörü çökertiyor” derken, girdi maliyetlerindeki yükselişlerin üretimi yavaşlatacağını ve yeni konut fiyatlarını artıracağını ifade ediyor. Zamların sosyal konut hamlesi öncesi yapılması da dikkat çekiyor. Sektör temsilcileri, özellikle deprem bölgesinde yürüyen yoğun inşa sürecine rağmen yapılan zam planlarının kabul edilemez olduğunu dile getiriyor.

Sektöre zarar veriyor

Türkiye’nin haberine göre sektör temsilcileri, son dönemdeki fiyat artışlarının ekonomik gerekçelerle açıklanamayacağını savunuyor. Birçok müteahhit, fiyat yükselişlerinin “piyasa canlanır canlanmaz” ortaya çıkan yapay maliyet artışları olduğunu iddia ediyor. Demir, beton ve çimento gibi temel yapı malzemelerindeki zamlar, konut üretim maliyetlerini artırarak yeni konut fiyatlarına doğrudan yansıyor. Müteahhitler, bu artışların sektörde yavaşlamaya ve yeni proje ertelemelerine yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda “Döviz yerinde sayarken, üretim maliyetleri sabitken bir anda fiyatların artması normal değil. Bu sektöre zarar veriyor. Yeni proje yapmak zor hâle geliyor. Üretim maliyetlerinin artması direkt son tüketiciye yansıyor” diyerek tepkilerini dile getirdi.

 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 266
