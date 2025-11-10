"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 KASIM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Kamu görevinde şeffaflık kalmadı

10 Kasım 2025, Pazartesi 12:31
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan eski DHMİ Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar’ın maaşıyla bağdaşmayan çok sayıda taşınmaz, döviz ve altına sahip olmasına ilişkin konuştu.

“İktidarın yirmi yılı aşkın süredir sürdürdüğü politikalar, kamuda görev yapan birçok bürokratı halktan koparmış, yurttaşın alın teriyle oluşturulan kaynaklar, belli bir zümrenin servetine dönüşmüştür. Kamu çalışanlarının maaşları yoksulluk sınırının altında seyrederken, kimi bürokratların milyonlarca liralık mal varlığı edinmesi vicdanları sızlatmaktadır” açıklamasını yapı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Raporlarda, Acar’ın kamu görevinden elde ettiği sınırlı maaş gelirlerine karşın milyonlarca lira değerinde gayrimenkul, araç, banka mevduatı ve döviz hesabına sahip olduğu açıkça belirtilmiştir. Üstelik bu mal varlıklarının bir kısmının resmi bildirimlerde yer almadığı da tespit edilmiştir. Bu durum, kamu görevinde şeffaflığın, hesap verebilirliğin ve etik ilkelerin tamamen ortadan kalktığının somut göstergesidir.”

Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 278
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    15 yaş altı çocuklar için sosyal medya kullanımını yasaklıyor

    Gannuşi’ye destek çağrısı

    Kamu görevinde şeffaflık kalmadı

    Örnek insanlar öne çıkartılsın

    Demir fiyatında zirve

    İsrail saldırılarını sürdürüyor

    17 milyon işçi bizden alacaklı

    Bini aşkın futbolcu disipline sevk edildi

    Kurdukları istibdat düzenini ayakta tutamayacaklar - Avrupa enflasyon % 3, Türkiye’de hedef % 33

    Türkiye’de yazılı hukuk büyük ölçüde askıda

    Sudan’da on binlerce insan acil yardıma muhtaç durumda

    Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde iki ve 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha gözlemlendi

    ABD'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler hükümetin açılması için ''geçici bütçe'' konusunda anlaştı

    Nilüfer Belediyesindeki rüşvet soruşturmasında tutuklu sayısı 17'ye yükseldi

    Rize'de gıda zehirlenmesi: 94 kişi tedavi altına alındı

    Namağlup tek takım Fenerbahçe, Galatasaray'ın 1 puan gerisinde

    Galatasaray, namağlup ünvanını Kocaeli'de bıraktı

    İstanbul'daki barajlarda son durum?

    Japonya-Iwate eyaleti açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik: “Medresetüzzehra projesi hâlâ eksikliğini hissettiriyor”
    Genel

    Kurdukları istibdat düzenini ayakta tutamayacaklar - Avrupa enflasyon % 3, Türkiye’de hedef % 33
    Genel

    ABD'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler hükümetin açılması için ''geçici bütçe'' konusunda anlaştı
    Genel

    Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde iki ve 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha gözlemlendi
    Genel

    Sudan’da on binlerce insan acil yardıma muhtaç durumda
    Genel

    Gannuşi’ye destek çağrısı
    Genel

    Kamu görevinde şeffaflık kalmadı
    Genel

    Bini aşkın futbolcu disipline sevk edildi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.