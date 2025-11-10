Kamu görevinde şeffaflık kalmadı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan eski DHMİ Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar’ın maaşıyla bağdaşmayan çok sayıda taşınmaz, döviz ve altına sahip olmasına ilişkin konuştu.

“İktidarın yirmi yılı aşkın süredir sürdürdüğü politikalar, kamuda görev yapan birçok bürokratı halktan koparmış, yurttaşın alın teriyle oluşturulan kaynaklar, belli bir zümrenin servetine dönüşmüştür. Kamu çalışanlarının maaşları yoksulluk sınırının altında seyrederken, kimi bürokratların milyonlarca liralık mal varlığı edinmesi vicdanları sızlatmaktadır” açıklamasını yapı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Raporlarda, Acar’ın kamu görevinden elde ettiği sınırlı maaş gelirlerine karşın milyonlarca lira değerinde gayrimenkul, araç, banka mevduatı ve döviz hesabına sahip olduğu açıkça belirtilmiştir. Üstelik bu mal varlıklarının bir kısmının resmi bildirimlerde yer almadığı da tespit edilmiştir. Bu durum, kamu görevinde şeffaflığın, hesap verebilirliğin ve etik ilkelerin tamamen ortadan kalktığının somut göstergesidir.” Ankara - Anka

