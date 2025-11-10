Kurdukları istibdat düzenini ayakta tutamayacaklar - Avrupa enflasyon % 3, Türkiye’de hedef % 33

Ekrem İmamoğlu, partisinin Ordu’da düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine Silivri’den mesaj gönderdi.

İktidarın her adımında daha fazla hukuk dışına çıktığını belirten İmamoğlu, “Haksız hukuksuz davalarla, kötü muameleler ve baskılarla bizleri yıldırmaya, milletin iradesini zorbalıkla şekillendirmeye çalışıyorlar. Ne yapsalar millet ikna olmuyor, olmayacak. Aylarca milleti turpla, ahtapotla oyalayarak algı operasyonları yapanlar kendilerinden başka kimseyi kandıramadılar.

Şimdi bizi terörle, casuslukla suçlayacak kadar akıldan, izandan yoksun bir halde, yeni tertipler peşindeler. Yine başaramayacaklar.

Milletimiz, tertipleri de sebeplerini de çok iyi görüyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, kurdukları israf ve istibdat düzenini yalanla, zulümle ayakta tutamayacaklar. Bu düzen değişecek” dedi.

Ankara - Anka

Avrupa enflasyon % 3, Türkiye’de hedef % 33

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ordu Cumhuriyet Meydanı’ndaki CHP Mitinginde konuştu. Özel, Avrupa enflasyon ortalaması yüzde 3, Türkiye’de hedefi yeni güncellediler yüzde 33, bu TÜİK’e göre gerçek rakama bakınca yüzde 80’lere geliyor. Bu şartlar altında halen daha bu emeklilere, bu emekçilere yüzde 25 zam yapmanın planını yapıyorlar. Buradan tüm sendikalara, tüm işçilere sesleniyorum ve tüm emeklere sesleniyorum. Bu büyük haksızlık. Yılda bir sefer asgarî ücrete enflasyonun altında zam büyük haksızlık” dedi.

Ordu - Anka