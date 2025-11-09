"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 KASIM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Rize'de gıda zehirlenmesi: 94 kişi tedavi altına alındı

09 Kasım 2025, Pazar 23:16
Rize'de mevlit yemeğine katılanlardan 94'ü, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alındı.

Muradiye beldesine bağlı Orta Mahalle'deki bir evde okutulan mevlidin ardından, davetlilere yemek ikram edildi.

Yemekten sonra mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler görülen bazı kişiler, hastanelere müracaat etti.

Tavuk yemeğinden kaynaklandığı değerlendirilen gıda zehirlenmesi şüphesiyle 94 kişi tedavi altına alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, yemekte kullanılan gıdalardan ve ürünlerin temin edildiği firmadan numune alınarak inceleme başlatıldığı öğrenildi.

"Hayati tehlike arz eden bir durum gözükmüyor"

Rize Sağlık Müdürü Gökhan Demiral, Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan hastaları ziyaret etti.

Demiral, gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde bir ailenin mevlit ikramında sunulan yemekten kaynaklı olduğunu düşündükleri gıda zehirlenmesi yaşandığını söyledi.

Aralarında çocukların da bulunduğu 94 kişinin hastanelere kusma, ishal ve bulantı şikayetleriyle müracaat ettiğini belirten Demiral, "Hastalarımız genel olarak toparlanma eğiliminde. Hayati tehlike arz eden bir durum gözükmüyor. Tabii gıda zehirlenmelerinde ilerleyen saatler önemli. Biz de hem hasta yakınlarımızı bilgilendirdik hem de tesislerimizin durumunu görmek istedik." dedi.

Mevlide yaklaşık 200 kişinin katıldığına işaret eden Demiral, etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Demiral, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tetkik edilmek üzere, ikram edilen gıdalardan numune alındığını kaydetti.

İkramı yapan aile fertlerinin de yemekten zehirlendiğini vurgulayan Demiral, onların da yaşananlar dolayısıyla üzgün olduğunu kaydetti.

Demiral, hastanelere müracaat eden 94 kişiden yaklaşık 20'sinin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, diğerlerinin takibinin sürdüğünü sözlerine ekledi.

AA

Okunma Sayısı: 271
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Nilüfer Belediyesindeki rüşvet soruşturmasında tutuklu sayısı 17'ye yükseldi

    Rize'de gıda zehirlenmesi: 94 kişi tedavi altına alındı

    Namağlup tek takım Fenerbahçe, Galatasaray'ın 1 puan gerisinde

    Galatasaray, namağlup ünvanını Kocaeli'de bıraktı

    İstanbul'daki barajlarda son durum?

    Japonya-Iwate eyaleti açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı!

    "Şu anda ABD ile müzakere ihtimali yok''

    Belçika'dan 150 bin gence ''gönüllü'' askeri hizmet verme çağrısı

    Milli Takım, Bulgaristan ve İspanya mesaisine yarın başlıyor

    Filipinler'deki Kalmaegi Tayfunu'nda 224 kişi öldü

    Malezya açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp

    Sındırgı'da 4,5 büyüklüğünde deprem

    Bu ne işgüzarlık?

    Türkiye, demokratik standartlarda çok geride

    İş dünyası alarm veriyor: Böyle ekonomik kriz görülmedi

    Diyarbakır’da panel heyecanı

    Gazze'deki tarım altyapısının yüzde 89'u hasar gördü

    Yakışıksız benzetmeye Diyanet cevap vermeli

    Ahmet Hakan da isyan etti - AYM kararları uygulanmalı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.