Örnek insanlar öne çıkartılsın

Türkiye İktisadî Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD) tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Türkiye İş Ahlâkı Zirvesi sona erdi.
Oturumda konuşan Akyapı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Dinçel, son yıllarda haberlerde genellikle kötü örneklerle karşılaştıklarını belirterek, filmlerde aile kurumunun temeline dinamit döşeyecek ve aile içerisinde olmaması gereken ilişkinlerin yer aldığını söyledi. Dinçel, “Halbuki dünyada güzel şeyler de oluyor. Neden bunlar ön plana çıkartılmıyor ve rol model olarak insanların önüne konulmuyor? Örnek insanların öne çıkartılması gerekiyor. Gençlerimiz ve çocuklarımız bu kadar kötü örnek arasında doğruyu nasıl bulacak? Bilgi ile alakalı problem yok, bilgi fazlalığı bile var. Ahlâklı bilgiye ve yaşam tarzına sahip insanların model olarak gösterilmesi çok önemli” dedi.
