ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 KASIM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Sudan’da on binlerce insan acil yardıma muhtaç durumda

10 Kasım 2025, Pazartesi 10:36
Sudan İnsani Yardım Komisyonu Komiseri Selva Adem, "Türkiye, herhangi bir çıkar amacı taşımıyor, sadece Sudan’daki kardeşlerine insani yardım sunduğunu biliyoruz." dedi.

Sudan'da HDK, insani ateşkesi kabul etti
İsrail, Sudan’da da şiddeti körüklüyor

Sudan İnsani Yardım Komisyonu Komiseri Selva Adem, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) saldırıları ve çatışmalar nedeniyle Kuzey Darfur ve Kuzey Kurdufan’dan ed-Debbe ile el-Ubeyd kentlerine sığınan on binlerce kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Adem, ülkenin doğusundaki Port Sudan'da bulunan ofisinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ve Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız ile yaptığı görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye devleti, kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının Sudan halkına zor dönemde verdikleri destek için teşekkür eden Adem, "Bize en zor anda ulaşan Türkiye ve kuruluşlarına şükranlarımı sunuyorum. Yanımızdaydılar." dedi.

"Türkiye, herhangi bir çıkar amacı taşımıyor"

Türkiye’nin çıkar gözetmeden Sudan halkına insani yardım sunduğunu belirten Adem, "Türkiye, herhangi bir çıkar amacı taşımıyor, sadece Sudan’daki kardeşlerine insani yardım sunduğunu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

HDK saldırıları sonrası Kuzey Darfur ve Kuzey Kurdufan’dan büyük göçler yaşandığını aktaran Adem, en yoğun toplanma noktasının ed-Debbe şehri olduğunu söyledi.

Adem, her geçen gün yerinden edilenlerin sayısının arttığını vurgulayarak, "Rakamlar sürekli değişiyor, çünkü her gün yeni gruplar yola çıkıyor." ifadesini kullandı.

On binlerce kişinin barınma, gıda, tedavi, ilaç ve çevre sağlığı desteğine acil ihtiyaç duyduğunu dile getiren Adem, ordu kontrolündeki Hartum, Vad Medeni ve Sinnar şehirlerine gönüllü geri dönüşlerin başladığını, bu bölgelerde sağlık tesislerinin onarımı, yeni sağlık merkezleri, su kuyularının rehabilitasyonu ile konut ve tarım altyapısının yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Faşir şehrinde 88 binden fazla kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü'nden yapılan açıklamada, 26 Ekim’den bu yana Faşir kenti ve çevre köylerden yerinden edilenlerin sayısının 88 bin 892 kişiye ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, saha ekiplerinin, yollar boyunca ciddi güvenlik riskleri bulunduğunu ve bunun hareketliliği engelleyebileceğini bildirdiği belirtilerek, güvenlik durumunun hala gergin ve istikrarsız olduğu, insan hareketliliğinin de devam ettiği vurgulandı.

Sudan’daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK’nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK’nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

AA

Okunma Sayısı: 304
