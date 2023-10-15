Sivas’ta otobüs devrildi: 7 ölü, 40 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu, 7 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

İstanbul-Van seferini yapan Van Gölü Turizm’e ait S.A. yönetimindeki 44 AK 213 plakalı yolcu otobüsü, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, Pınarbaşı-Gürün kara yolu Yazyurdu mevkisinde devrildi. Kaza yerine gelen Ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı. Kazada, 7 kişi olay yerinde öldü, yaralanan 40 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yoğun yağışın etkili olduğu bölgede, devrilen otobüsün kaldırılması çalışmaları sürüyor. AA

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