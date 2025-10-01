"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

1 EKİM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Trabzon'da balıkçılar tarafından bulundu: "Soruşturma süreci devam etmektedir"

01 Ekim 2025, Çarşamba
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında balıkçılar tarafından insansız deniz aracı bulundu, liman güvenlik gerekçesiyle giriş çıkışa kapatıldı.

İlçede gece saatlerinde Yoroz Limanı'nda denize açılan balıkçılar, suda bir insansız deniz aracı olduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Balıkçılar tarafından kıyıya getirilen insansız deniz aracı, Sahil Güvenlik ekiplerince güvenli bölgeye çıkarıldı.

Giriş-çıkışların kapatıldığı liman çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

İnsansız deniz aracında detaylı inceleme için uzman ekiplerin gelmesi bekleniyor.

 

"Detaylı teknik inceleme ve soruşturma süreci devam etmektedir"

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında avlanan balıkçılarımızın ağına yabancı menşeli olduğu değerlendirilen bir cismin takıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu cisim limana getirilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS (Su Altı Savunma) ekipleri ve diğer güvenlik birimlerine haber verilmiştir."

Konuyla ilgili sürecin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili cisim, uzman ekiplerce incelenmek üzere güvenli bir şekilde muhafaza altına alınmış olup konu ile ilgili detaylı teknik inceleme ve soruşturma süreci devam etmektedir. Vatandaşlarımızın benzeri bir durumla karşılaşmaları halinde herhangi bir müdahalede bulunmadan güvenlik birimlerine haber vermeleri önemle rica olunur."

"Limanı balıkçıların giriş çıkışlarına kapattık"

Fenerköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İsmail Yılmaz, yaptığı açıklamada, gece saatlerinde denize açılan balıkçıların, buldukları insansız deniz aracını limana getirdiklerini söyledi.

Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildiğini belirten Yılmaz, "Ekipler tekneyi incelemeye aldı ve içerisinde tehlikeli madde olduğunu düşünerek rıhtıma bıraktı. Ben de gece saat 02.00 civarı limana geldim. Bomba imha ekibi geldi, inceledi. Limanı balıkçıların giriş çıkışlarına kapattık. Sabah gelen bomba imha ekibi de incelemelerini sürdürüyor." diye konuştu.

Ekipler bölgede inceleme yaptı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi ve Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı SAS ekipleri de sinyal kesici ile bölgede incelemelerde bulundu.

Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Sahil Güvenlik Binbaşı Aytaç Bayırlı da bölgede ekiplerden bilgi aldı.

İstanbul'dan gelecek Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS ekipleri, insansız deniz aracında incelemelerini sürdürecek.

"İlk gördüğümüzde fiber balıkçı teknesi zannettik"

Hamsi avlamak için denize açılan balıkçılardan Halil İbrahim Bozok, gece saatlerinde teknenin radarına bir cismin girdiğini söyledi.

Gördükleri şeyi geminin üzerine almak istediklerini anlatan Bozok, "Vince taktık, kaldırınca baktık ki askeri bir bota benziyor. Daha sonra Sahil Güvenlik ekiplerine haber vererek, batan tekneyi gemimizin üzerine alarak Yoroz Balıkçı Barınağı'na getirdik. Sahil Güvenlik ekiplerine teslim ettik." dedi.

Bozok, insansız deniz aracını ilk gördüklerinde küçük balıkçı teknesine, fiber bota benzettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Halatlarımızı takıp yukarı kaldırdıktan sonra askeri bir bot olduğunu fark ettik. O anda 'içinde herhangi bir cisim, bomba bir şey olabilir' diye düşündük ama sonuçta bunu kaldırdık. Herhangi bir patlama, problem olmadığı için teknemizin kenarında asılı bir şekilde karaya kadar getirdik. Herhangi bir problem olmadı. Tabi yaptığımız yanlış bir şey. Deniz üzerinde ekipleri çağırıp ona müdahale etmek lazımdı."

"Yabancı menşeli insansız deniz aracı olduğu tespit edilmiştir"

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, "29 Eylül 2025 tarihinde ilimiz Çarşıbaşı ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi tarafından deniz üzerinde bulunan cismin yapılan incelemeler sonucu yabancı menşeli insansız deniz aracı olduğu tespit edilmiştir." bilgisi verildi.

İlgili birimlerce gerekli güvenlik tedbirleri alındığı belirtilen açıklamada, "İlgili birimlerimizce gerekli güvenlik tedbirleri alınarak olay yerine intikal edilmiş, Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığı personeli ve diğer uzman ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda söz konusu aracın kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Okunma Sayısı: 235
