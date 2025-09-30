İnsanlık Filosu, insanlık düşmanı İsrail'in "müdahale hattı"na yaklaşıyor: 24 ila 48 saatlik süre "kritik"

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'e açılan Küresel Sumud Filosu, İsrail'in Gazze açıklarındaki "müdahale alanı" ilan ettiği hatta yaklaşıyor.

'İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu’na müdahale için hazırlık yapıyor'

Küresel Sumud Filosu'nun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşımda, filoda yer alan, mülteci haklarını savunan MiGreat grubunun kurucusu ve direktörü Roos Ykema'nın açıklamalarına yer verildi.

Gazze'ye 150 deniz mili uzakta olduklarını belirten Ykema, "Bu bölge, İsrail'in tekneleri kaçırdığı bölge olarak biliniyor." ifadesini kullandı.

Ykema, "İsrail'den kuşatmayı kaldırmasını, ablukayı, soykırımı durdurmasını, gıda girişine izin vermesini talep ediyorum çünkü Filistin halkı açlık çekiyor." ifadelerine yer verdi.

İsrail devlet televizyonu: İsrail ordusu Sumud Filosu'na saldırıya hazırlanıyor

İsrail devlet televizyonu KAN, Sumud Filosu'nun Gazze'ye yaklaşık 150 deniz mili uzaklıkta olduğunu ve 50 civarındaki teknenin "müdahale alanına" doğru ilerlediği belirtildi.

İsrail donanmasının Sumud Filosu'na müdahale ederek teknelere el koymaya hazırlandığı ifade edildi.

Filodaki aktivistlerin alıkonarak İsrail'in güneyindeki Usdud (Aşdod) Limanı'na götürülmesi için bölgeye bir donanma gemisinin gönderileceği kaydedildi.

Sumud Filosu'ndaki bazı teknelerin de Usdud Limanı'na çekileceği bazılarının ise batırılabileceği aktarıldı.

Haberde, İsrail ordusunun Sumud Filosu'nun Gazze'ye ulaşmasına izin vermeyeceği savunuldu. ​​​​​​​

BM, Küresel Sumud Filosu'nun saldırıya uğramaması ve korunması çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado Gomez, AA muhabirinin "Gazze'ye yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, artık Gazze'ye çok yakın. Bu gemilerde birçok farklı ülkeden aktivistler var. Aktivistler, bugün ve yarın İsrail'in saldırı riskinin çok yüksek olduğu konusunda uyarıyor. Olası bir saldırıda BM hangi adımları atabilir? Bu misyonun korunması için bir çağrınız var mı?" sorusunu yazılı yanıtladı.

Filoya yönelik saldırıların kabul edilemeyeceğini kaydeden Gomez, "Gazze'de açlık ve susuzluk çeken 100 binlerce insana yardım ulaştırmaya ve onları desteklemeye çalışanlar saldırıya uğramamalı, korunmalıdır." ifadelerini kullandı.

Gomez, İsrail'i Gazze ablukasını acilen kaldırmaya ve hayat kurtarıcı yardımın her yoldan girişine izin vermeye çağırdı.

İtalya: Küresel Sumud Filosu, ablukayı zorlaması durumunda donanma eşlik etmeyecek

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, LA7 kanalında katıldığı bir yayında, Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Filo ile ilgili gelişmelerde sağduyunun galip gelmesini umduğunu dile getiren Tajani, "İsrail Dışişleri Bakanı'ndan şiddete başvurmamalarını istedim. O da şiddet olmayacağını söyledi. İsrail'in deniz ablukasının ihlal edilmesine izin vermeyeceği aşikar. Filoyu ablukayı kırma girişiminde bulunmaması konusunda uyardık. Ne olacağını bilmiyoruz." dedi.

Tajani, bölgedeki İtalyan donanmasına ait geminin filoya nereye kadar eşlik edeceğine ilişkin ise “Donanmamız da ablukanın kırılması durumunda, filoya eşlik edemeyecek, çünkü çatışma ihtimali yok. Ayrıca kendi denizcilerimizin (askerlerimizin) güvenliğini de garanti altına almalıyız." diye konuştu.

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu 20 maddelik barış planından memnun olduklarını ifade eden Tajani, ateşkesin gelmesini umduklarını söyledi.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, geçen hafta filodaki İtalyan vatandaşlarına yardım için donanmaya ait bir fırkateyni filonun yakınlarına gönderdiklerini açıklamıştı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de 24 Eylül'de yaptığı açıklamada, bölgeye gönderdikleri fırkateynin askeri güç kullanmasının öngörülmediğini belirtmişti.

"Gazze'ye Küresel Hareket"in İtalya'daki temsilcileri: Filo için ilerleyen saatler kritik

Gazze'ye Küresel Hareket'in İtalya'daki temsilcileri Simona Moscarelli ve Giorgina Levi, Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde basın toplantısı düzenledi.

Levi, Küresel Sumud Filosu'nun halihazırda Gazze kıyısına 120 mil uzaklıkta, daha önce Madleen ve Hanzala gemilerinin durdurulduğu noktaya yaklaştığını belirterek, "2007'den beri deniz ablukası altında bulunan Gazze'nin kara suları 12 mildir. Bu 12 milin ötesi uluslararası sulardır, yani normal şartlarda ne el koyma ne de saldırı yapılması düşünülebilecek sulardır. Ancak son 2 tekneye, Madleen ve Hanzala teknelerine el konulma hadiseleri, yaklaşık 120 mil açıkta gerçekleşti. Bu da İsrail'in orayı gemilere el koyabileceği nokta olarak belirlediği anlamına geliyor." diye konuştu.

Levi, Küresel Sumud Filosu'nun bu noktaya yaklaştığına ve İsrail'in baskısının arttığına dikkati çekerek, gelecek 24 ila 48 saatlik sürenin "kritik" olduğunu ifade etti.

İsrail ordusundan böyle bir müdahalenin gece saatlerinde gelmesini beklediklerini dile getiren Levi, "En azından şimdiye kadar böyle oldu. Böyle bir şey olması halinde ertesi günü sıfırıncı gün olarak belirledik ve bu günde çeşitli gösteriler olacak. Sonraki gün de irili ufaklı sendikalar ortak bir grev çağrısı yapacak. Aynı 22 Eylül'deki büyük gösterilerde olduğu gibi İtalya genelinde, Roma'da benzer gösteriler yapılacak." dedi.

AA muhabirinin, Türk donanması ile Türk Kızılayın dün filoda zor durumdaki bazı teknelere yardım etmesini nasıl değerlendirdikleri sorusuna ise Moscarelli yanıt verdi. Moscarelli, "Açıkçası bunu olumlu buluyoruz. Çünkü filoya verilen her türlü destek, büyük bir memnuniyetle karşılanıyor." ifadesini kullandı.

Moscarelli, ayrıca insansız hava araçlarının saldırılarından önce teknelerin telsiz frekanslarına sızılarak Bob Marley müzikleri yayınlandığını ve bununla tekneler arasındaki iletişimin sekteye uğratılmasının amaçlandığını ifade etti.

Moscarelli, Batı'da İtalyan hükümeti ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Rusya'ya karşı yaptıklarını İsrail'e karşı yapmamalarının nedenini sorguladıklarını ve burada çifte standart olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı 20 maddelik planı nasıl değerlendirdikleri sorusuna karşılık da Moscarelli, "Bize öyle geliyor ki bu barış sürecindeki kilit bir aktör eksikti. Görüşmelere etkin bir şekilde dahil olmamış gibi görünen Filistinliler eksikti." dedi.

Küresel Sumud Filosu

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.