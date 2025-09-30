Gazze Planı, Mısır ve Katar tarafından Hamas'a iletildi

Mısır ve Katar'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze'deki savaşı sonlandıracak 20 maddelik çözüm planını Hamas'a ilettiği belirtildi.

El-Kahire News kanalının ismini açıklamadığı Mısırlı bir emniyet yetkilisine dayandırdığı habere göre, Katar ve Mısır, ABD'nin Gazze planını Hamas'a iletti.

Habere göre, Hamas, Katar ve Mısır'a planı "olumlu ve objektif bir şekilde inceleyeceğini" aktardı.

Katar ve Mısır'dan, konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmazken, Filistinli kaynaklar da Başkan Trump'ın Gazze planının bir nüshasının Hamas'a ulaştığını dile getirdi.

Kaynaklar, Hamas'ın diğer Filistinli gruplarla birlikte bu planı değerlendireceğini kaydetti.

Hamas yöneticilerinden Mahmud Merdavi ise El-Aksa televizyonuna yaptığı açıklamada, Trump tarafından açıklanan Gazze planının, İsrail'in düşüncesine yakın olduğunu söyledi.

Trump'ın planındaki maddelerin muğlak, boşluklarla dolu ve güvence içermediğini kaydeden Merdavi, planın amacının da Filistin Devleti'nin tanınmasına dönük uluslararası desteği bastırmak olduğunu savundu.

Hamas'ın, Trump'ın önerisini inceleyeceğini ve bunu Filistinli gruplarla görüşeceğini kaydeden Merdavi, Hamas'ın, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını içermeyen ve onları katliamlardan korumayan hiçbir teklifi kabul etmeyeceğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklanmıştı.