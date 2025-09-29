İzmir'de tır viyadükte asılı kaldı

İzmir'in Bornova ilçesinde, yoldan çıkarak viyadükte asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı.

İrfan Öngen (48) idaresindeki 06 FGT 332 plakalı tır, Ankara Caddesi 4. Sanayi Kavşağı'nda seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Sürüklenen tır, viyadükte asılı kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sürücü Öngen, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı. Hafif yaralanan Öngen, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir şeridi trafiğe kapatılan caddede, ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor. Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınırken, tırın yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor. AA

