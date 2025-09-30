Gençlere kumar tuzağı

Yeşilay’ın paylaştığı raporda, Türkiye’de kumar ve sanal kumara başlama yaşının 15’e düştüğü, gençler arasında kumar bağımlılığının hızla yayıldığı belirtildi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, kumar ve sanal kumar bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla “Türkiye Kumar Raporu”nu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, kumara başlama yaşının 15’e kadar düştüğü ve gençler arasında kumar bağımlılığının hızla yayıldığı belirtildi. Türkiye Kumar Raporu’nun basın toplantısında konuşan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, “15 yaş ve üzeri nüfusta, hayatında en az bir kere kumar oynama oranı maalesef yüzde 10 seviyesine ulaşmış. Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizde kumar bağımlılığı sebebiyle başvuran danışan sayımız ise son üç yılda 15 bin 624. Mücadele ettiğimiz beş bağımlılık türü içinde en yoğun başvuru kumarda. Bize başvuran her 7 kişiden 2’si kumar sebebiyle geliyor” dedi.

“Toplumsal bir krizle karşı karşıyayız”

“Kumar bağımlılığının yayılması hem ülkemizin hem dünyanın geleceğini tehdit eden toplumsal bir krizle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor” diyerek meselenin ulaştığı boyuta dikkat çeken Dinç, “Kumar bağımlılığı finansal kayıp, ruhsal çöküntü, sosyal ilişkilerde bozulma, boşanma, intihar gibi çok ağır faturalara sebep olmanın yanı sıra alkol ve sigara bağımlılığını tetikleyerek ağır fizyolojik hasarlara da yol açabiliyor” ifadelerini kullandı. Dinç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kadar büyük bir probleme yol açan yolların da kapatılması gerektiği düşüncesindeyiz. Bu noktada kumar için, yasal/yasa dışı gibi bir ayrım gözetmeksizin raporda tanımlanan tüm aktivitelerin kumar olarak tanımlanmasını öneriyoruz. Kumar reklamlarının alkol ve sigarada olduğu gibi tamamen yasaklanması, kumara erişimi kısıtlayan tedbir ve teknolojik sistemlerin güçlendirilmesi de bu küresel probleme karşı güçlü bir mücadele cephesi oluşturulması hususunda büyük önem taşıyor.”

