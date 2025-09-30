Yavuz Bülent Bakiler, ebedi yolculuğuna memleketi Sivas'tan uğurlandı

Türk edebiyatının müstesna isimlerinden biri olarak tanınan şair, yazar ve hukukçu Yavuz Bülent Bakiler'in cenazesi memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

Yavuz Bülent Bakiler baki aleme göçtü - Türk edebiyatının usta kalemini dualarla uğurluyoruz 89 yaşında vefat eden Bakiler için ikindi vakti Ay Yıldız Camisi'nde tören düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Bakiler'in cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. Cenaze törenine, Yavuz Bülent Bakiler'in eşi Ayşe Bakiler ile Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. 28 Eylül'de vefat eden Bakiler'in naaşı, dün İstanbul'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Sivas'a uğurlanmıştı. AA

