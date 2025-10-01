Galatasaray, Liverpool'u 1-0 yenerek Avrupa'da 7 maç sonra galibiyet elde etti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0 yenerek ilk galibiyetini aldı.

RAMS Park'ta 51 bin 160 sarı-kırmızılı taraftar önünde oynanan müsabaka tempolu başladı. İki takımın da tehlikeli pozisyonlar ürettiği müsabakada tabelayı 16. dakikada Victor Osimhen'in penaltıdan kaydettiği golle Galatasaray değiştirdi. Galatasaray, devre arasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda sarı-kırmızılı ekip iyi savunma yaptı. Rakibinin gol bulmasını önleyen "Cimbom" sahadan 1-0 galip ayrıldı.

"Devler Ligi"nde sezona deplasmandaki 5-1'lik Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başlayan Galatasaray, güçlü rakibi Liverpool'u evine eli boş göndererek ilk puanlarını hanesine yazdırdı.

İlk yarı

3. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın uzun pasıyla orta alanda topla buluşan Yunus Akgün, savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz'a meşin yuvarlağı aktardı. Barış'ın ceza sahası sol çaprazından çektiği şutu kaleci Alisson, yaptığı kurtarışla kornere çeldi.

8. dakikada Gakpo'nun sol kanattan açtığı ortada penaltı noktası civarındaki Ekitike'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

14. dakikada Gakpo'nun ara pasıyla savunma arkasına sarkan Ekitike, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Ekitike, rakibini geçmek isterken Uğurcan meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu penaltı noktası civarında önünde bulan Gakpo'nun vuruşunu Jakobs çizgiden çıkardı.

16. dakikada Galatasaray, penaltıdan öne geçti. Torreira'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra Szoboszlai'den sıyrıldı. Barış Alper Yılmaz, sonrasında Macar oyuncunun yüzüne müdahale etmesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

30. dakikada İlkay Gündoğan'ın sol taraftan kullandığı kornerde Liverpool savunması, kafayla topu ceza yayı önüne uzaklaştırdı. Bu noktada bulunan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı kafayla yeniden ceza sahası içine gönderdi. Gakpo'nun müdahalesiyle topu önünde bulan Sanchez'in şık vuruşunda top yandan auta çıktı.

31. dakikada sol kanattan Gakpo'nun açtığı ortada arka direkte bulunan Frimpong, meşin yuvarlağı altıpas çizgisi önündeki Wirtz'e indirdi. Alman oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan, soluna yatarak topu kornere çeldi.

32. dakikada Szoboszlai'nin sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önündeki Van Dijk, meşin yuvarlağı yanındaki Kerkez'e indirdi. Kerkez'in bekletmeden yaptığı vuruşa Abdülkerim Bardakcı müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Ekitike'ye de Singo müdahale etti. Sonrasında Sanchez, meşin yuvarlakla yine buluşan Ekitike'ye gol izni vermeyerek topu kornere gönderdi.

Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarı

49. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Frimpong'un pasında altıpas içinde bulunan Ekitike'nin topukla yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kurtardı.

54. dakikada Konate'nin geri pasında orta sahada Gravenberch'ten topu kapan Osimhen, ceza yayına kadar meşin yuvarlağı sürdükten sonra şutunu çekti. Kaleci Alisson, gole izin vermedi.

63. dakikada Wirtz'in pasında savunma arkasına sarkan Isak'ın ceza sahası sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Uğurcan topu kontrol etti.

90+3. dakikada Szoboszlai'nin sol taraftan kullandığı kornerde Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı. Ceza yayında meşin yuvarlakla buluşan Mac Allister'ın vuruşunda top yandan auta gitti.

90+5. dakikada Lemina'nın soldan yaptığı ortada Liverpool savunması topu ceza sahasından uzaklaştırdı. Dönen topu önünde bulan Torreira'nın ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde 10 gole ulaşan ilk Nijeryalı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 gole ulaşan ilk Nijeryalı futbolcu oldu.

Müsabakanın 16. dakikasında penaltıdan fileleri havalandıran Osimhen, sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında gol sevinci yaşadı. Yıldız santrfor, kariyerindeki 10. Şampiyonlar Ligi golünü kaydetti.

Osimhen, 9 golü bulunan Obafemi Martins'i geride bırakarak bu kulvarda 10 gole ulaşan ilk Nijeryalı futbolcu ünvanını aldı.

Uğurcan ve Jakobs'tan kritik müdahale

Galatasaray'ın penaltıdan 1-0 öne geçtiği golden önce kaleci Uğurcan Çakır ile sol bek Ismail Jakobs kritik müdahalelerde bulunarak golü önledi.

Mücadelenin 14. dakikasında gelişen hızlı atakta Hugo Ekitike ceza sahasına girerek Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Milli kaleci, kendisini çalımlamak isteyen Ekitike'nin önünde ayaklarıyla topu çaldı. Dönen meşin yuvarlağı ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Cody Gakpo ağlara göndermek istedi. Ancak zamanında geri koşan ve iyi yer tutan Jakobs çizgi üzerinde topu uzaklaştırdı.

Pozisyonun devamında Barış Alper Yılmaz'la gelişen atakta Galatasaray penaltı kazandı.

Liverpool'un kazandığı penaltı VAR'dan döndü

İngiliz ekibinin son dakikalarda kazandığı penaltı Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edildi.

Mücadelenin 88. dakikasında ceza sahasında yaşanan karambolde Wilfried Singo, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Bu sırada Ibrahima Konate yerde kalınca Fransız hakem Clement Turpin penaltı noktasını gösterdi.

Pozisyonu VAR odasında inceleyen vatandaşı Jerome Brisard, Turpin'i monitöre davet etti. Saha kenarında pozisyonu izleyen tecrübeli hakem, Singo'nun topa müdahale ettiğini görerek penaltıyı iptal etti.

Alisson ve Ekitike sakatlandı

Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson Becker ile Fransız santrfor Hugo Ekitike sakatlanarak oyundan çıktı.

Müsabakanın 54. dakikasında karşı karşıya Victor Osimhen'in şutunu kurtaran tecrübeli file bekçisi, sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Alisson, 56. dakikada yerini Gürcü kaleci Giorgi Mamardashvili'ye bıraktı.

Karşılaşmanın 69. dakikasında sakatlanan Ekitike de oyuna devam edemedi. Liverpool'un yaz döneminde 95 milyon avro bonservisle kadrosuna kattığı 23 yaşındaki santrforun yerine Alexis Mac Allister maça dahil oldu.

Arne Slot'tan değişikliklerle oyuna müdahale

Liverpool'un Hollandalı teknik direktörü Arne Slot, maçın 62. dakikasında 3 oyuncu birden değiştirerek maça müdahale etti.

Slot, 1-0 geride oldukları müsabakada Cody Gakpo, Jeremie Frimpong ve Ryan Gravenberch'i kenara alırken yerlerine Muhammed Salah, Conor Bradley ve Alexander Isak'ı oyuna sürdü. Bu dakikadan sonra Liverpool, hücumcu bir kadroyla sahada yer aldı.

"Üçlü"yü tüm takım başlattı

Galatasaray'da klasikleşen galibiyet "üçlü"sünü tüm takım yaptırdı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından büyük bir sevinç yaşayan sarı-kırmızılı futbolcular, galibiyeti taraftarlarıyla kutladı. Normalde maçın öne çıkan performansını sergileyen oyuncunun "üçlü" çektirmesini isteyen ultrAslan, teknik direktör Okan Buruk'un öne gelmesini istedi.

Taraftarın isteğini yerine getiren Buruk, tüm takımı yanına alarak "üçlü" tezahüratı yaptırdı.

Sahasındaki yenilmeme serisi 28 maça çıktı

Galatasaray, iç sahada yaptığı son 28 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

RAMS Park'taki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında taraftarı önünde 28 resmi maça çıktı.

"Cimbom" bu süreçte 20'si Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi ve 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 27 resmi müsabakada 20 galibiyet, 7 beraberlik yaşadı. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u deviren Galatasaray, galibiyet sayısını 21'e taşıdı.

Avrupa'da 7 maç sonra gelen galibiyet

Galatasaray, UEFA organizasyonlarında 7 maç sonra galip geldi.

Avrupa kupalarındaki son galibiyetini 7 Kasım 2024'te sahasında bir başka İngiliz takımı Tottenham karşısında 3-2'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 mücadelede 4 beraberlik, 3 yenilgi gördü.

Bu süreçteki Avrupa performansıyla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan "Cimbom" 7 maç sonra Liverpool'u yenerek kazanamama serisini noktaladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 maç sonra iç sahada kazandı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında 8 maç sonra galip geldi.

İç sahada son "Devler Ligi" galibiyetini 2017-2018 sezonunda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımı karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 8 müsabakada dörder beraberlik ve yenilgi gördü.

Galatasaray, Kupa 1'deki sekiz maçlık iç saha kazanamama serisini Liverpool karşısında sonlandırdı.

Sahasında Liverpool'a yine kaybetmedi

Galatasaray, uluslararası turnuvalarda konuk ettiği 3. maçta da Liverpool'a boyun eğmedi.

İki takım, bugünkü müsabakayla tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 5'inci kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Galatasaray ikinci galibiyetini alırken, Liverpool 1 galibiyette kaldı. İki karşılaşma ise berabere bitti.

İlk eşleşme, 2001-2002 sezonunda ikinci tur grup aşamasında gerçekleşti. İngiltere'deki ilk maç golsüz sona ererken, İstanbul'daki maç 1-1 beraberlikle tamamlandı. İki ekip arasındaki ikinci eşleşme ise 19 sene önce 2006-2007 sezonunda yaşandı. Grup aşamasındaki iki müsabaka da 3-2'lik skorla sona erdi. Galatasaray, deplasmanda mağlup olduğu Liverpool'u İstanbul'da yenmeyi başardı.

"Cimbom" son olarak bugün karşılaştığı Liverpool'u 1-0 yenerek rakibiyle iç sahada yaptığı 3. müsabakada 2. galibiyetini aldı. Bir maçta da beraberlik çıkaran sarı-kırmızılı ekip, yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray, bu maçlarda 5 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

İngiliz takımlarına karşı iç sahada son 9 maçta 1 kez kaybetti

Galatasaray, İngiliz takımlarını konuk ettiği son 9 müsabakada sadece 1 kez yenildi.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte sadece 2014'te iç sahada Arsenal'e 4-1 mağlup oldu. Galatasaray, 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.