Sivas’ta yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 23 kişi yaralandı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 3'ü ağır 23 kişi yaralandı.

E.Y. idaresindeki 60 TY 450 plakalı yolcu otobüsü ile M.Ç'nin kullandığı 01 AUD 553 plakalı tır, Sivas-Tokat kara yolu Çamlıbel mevkisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otobüs yol kenarındaki tarlaya girdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile otobüsteki 21 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. AA

