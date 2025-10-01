"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EKİM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Özgürlük Koalisyonu Filosu'nun gemisi Gazze için İtalya'dan yeniden yola çıktı

01 Ekim 2025, Çarşamba 09:35
İsrail'in Gazze'ye ablukasını kırmak üzere mayıs ayında sefere çıkmak üzereyken Malta açıklarında insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğrayan Özgürlük Koalisyonu Filosu'nun "Conscience" gemisi İtalya'nın Otranto kentinden Gazze için yola çıktı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan paylaşıma göre, "Conscience" gemisi dün akşam üstü yerel saatle 17.00’de Gazze'ye gitmek üzere Otranto limanından denize açıldı.

İHA saldırısı sonrası gerekli tamir ve bakımları yapılan 68 metre uzunluğundaki "Conscience" gemisini, Otranto’dan çok sayıda Filistin destekçisi, "Filistin’e özgürlük" sloganları eşliğinde uğurladı.

Gazze’ye yardım götürme amacındaki gemide, doktorlar, aktivistler ve gazeteciler yer alıyor.

Aktivistler, bu girişimin desteklenmesini yalnızca soykırımı durdurma mücadelesi değil, aynı zamanda küresel vicdanın yeniden inşası olarak değerlendirdi.

"Conscience" gemisi mayısta Malta açıklarında İHA saldırısına uğramıştı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın farklı yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan Özgürlük Filosu Koalisyonu yardım gemisi, 2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te İHA'ların saldırısına uğramıştı.

Koalisyonun yardım gemisine yapılan saldırıda geminin gövdesinde gedik açılmış, pruvasında yangın çıkmıştı.

Times of Malta gazetesi, 2 Mayıs’ta Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisinin insansız hava araçlarının saldırısına uğramasından önce İsrail'e ait bir C-130 askeri nakliye uçağının, Malta etrafında 3 saat boyunca turladığını yazmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN da Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan gemiye Malta yakınlarındaki uluslararası sularda yapılan saldırıdan yalnızca saatler önce bir İsrail askeri nakliye uçağının Malta'ya doğru gittiğini doğrulamış ancak bu uçağın, "Conscience" gemisine İHA saldırısından saatler önce ülkenin güneyindeki hava üssüne döndüğünü bildirmişti.

AA

