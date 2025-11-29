"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 KASIM 2025 CUMARTESİ

Yurdun büyük bir bölümü hafta sonu yağışlı olacak

29 Kasım 2025, Cumartesi 01:00
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu yurdun büyük bir kesimi yağışlı geçecek.

Yarın, yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Kütahya hariç), Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Öte yandan, yarın yağışların, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli, Balıkesir'in batı kıyıları, İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor.

Pazar günü, Edirne ve Kırklareli dışında yurdun tamamı yağışlı geçecek.

Yağışların, Marmara, Ege ve Akdeniz'de gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde, Mersin ve Adana çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Gelecek hafta ise yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülüyor.

AA

