İran'ın uçak gemisine "asla saldırmadığını" iddia etti

16 Mart 2026, Pazartesi 20:10
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın uçak gemisi USS Abraham Lincoln'e (CVN-72) "asla saldırmadığını" ve paylaşılan görüntülerin gerçek olmadığını iddia etti.

Trump, Florida'da geçirdiği hafta sonu tatilinden başkent Washington'a dönerken uçaktaki gazetecilerin Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Trump, "Dünyanın en büyük gemilerinden biri olan USS Abraham Lincoln'e saldırdıklarını iddia ettiler. Hatta geminin yandığına dair görüntüler bile paylaştılar." dedi.

İran'ın bu konudaki iddialarını yalanlayan Trump, "O gemiye asla saldırılmadı, gemi hiçbir şekilde yanmadı." ifadesini kullandı. Trump, paylaşılan görüntülerin ise gerçek olmadığını ileri sürdü.

Trump, ABD'ye ait 5 yakıt ikmal uçağının vurulduğu haberlerini bir kez daha yalanlarken, bu uçaklardan 4'ünün "en ufak bir hasar bile almadığını, sadece birinde hafif bir hasar oluştuğunu" söyledi.

İran medyası, cumartesi günü yayınladığı haberlerde, USS Abraham Lincoln'ün (CVN-72) İran silahlı kuvvetleri tarafından "etkisiz hale getirildiğini" savunmuştu.

"32 bin protestocuyu öldürdüler"

ABD Başkanı Trump, İran rejiminin ülke yönetimini protesto için sokaklara çıkan 32 bin göstericiyi öldürdüğünü iddia etti.

"Bir hafta önce, hatta iki hafta önce, en az 32 bin protestocuyu öldürdüler. Biz bu sayının gerçekte çok daha yüksek olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullanan Trump, 250 bin kişinin katıldığı gösterilen rejim destekçisi gösterinin videolarının ise yapay zeka teknolojisi ile üretildiğini ileri sürdü.

Saldırıların ne zaman biteceğiyle ilgili inisiyatifin ABD tarafında olduğunu ifade eden Trump, İran tarafının bir anlaşma yapmayı "canıgönülden" istediğini ama kendisinin henüz bir anlaşma yapıp yapmama konusunda kararsız olduğunu dile getirdi.

Trump, "Savaşın sonuna yaklaşmışken, düşman tarafın askeri gücü büyük ölçüde zayıflatılmışken diğer ülkelerin devreye girmesinin yerinde bir adım olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

ABD Başkanı, İran'da bir ilkokula yapılan ve çoğu çocuk olan 185 kişinin öldüğü saldırının ABD tarafından yapılıp yapılmadığı ile ilgili soruya, "Bilmiyorum, onun soruşturması devam ediyor." demekle yetindi.

Küba ile ilgili gelişmelere de değindi

Donald Trump, Küba'nın gündeminde olduğunu ancak önce İran meselesinin neticeye kavuşması gerektiğini belirtti.

Trump, "Küba konusunu gündemimde tutuyorum. Küba iflas etmiş bir devlettir ve bizimle bir anlaşma yapmak istiyor; sanırım çok yakında ya bir anlaşmaya varacağız ya da yapılması gereken her neyse, onu yapacağız." dedi.

ABD'de yaşayan ve kendisine oy veren "pek çok harika" Küba kökenli insanın olduğunu ifade eden Trump, bundan dolayı Küba ile görüşmelerin sürdüğünü, ancak "önce İran meselesini halledeceklerini" sözlerine ekledi.

AA

